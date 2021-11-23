До топ-уровня остальные российские голкиперы пока не доросли.

Новый рекорд Кошечкина

Примеры 38-летнего Василия Кошечкина и 41-летнего Александра Еременко подтверждают занимательный тезис. При правильной подготовке талантливый голкипер может держать высокий уровень до заката карьеры. По хоккейным меркам Кошечкина и Еременко пора причислить к ветеранам. Но своей статистикой и надежной игрой оба как бы намекают, что заглядывать в паспорт в их случае не стоит.

Номинально Василий и Александр — дублеры в своих командах. У Кошечкина в этом сезоне только 12 матчей и 9 побед, у Еременко — 10 и 7 соответственно. Но если вратарь бело-голубых никогда не считался тем, кто сможет отработает весь сезон без замен, то тольяттинский богатырь привык играть много и практически без пауз. Только в последние годы в «Магнитке» Кошечкин свыкся с ролью сменщика Юхи Олкинуоры, при этом всегда готов качественно подстраховать коллегу. А по статистике Василий идет в ногу с первым номером финской сборной на латвийском ЧМ.

В воскресенье Кошечкин отметил 500-й матч за «Металлург» победой над «Автомобилистом», отразив 30 бросков из 30. Это второй «сухарь» в сезоне и 100-й за карьеру! Василий — первый вратарь в отечественной истории, которому покорился знаковый рубеж. В каждом из 14 сезонов КХЛ голкипер оформлял как минимум два матча на ноль. Менялись команды, соперники, неизменным оставалось одно — любовь Кошечкина к «сухарям».

Лидеры по сухим матчам в российской истории. Фото «СЭ»

— Хочу отметить Василия Кошечкина, который провел очень хорошую игру в свой пятисотый матч за клуб. Многие 500 не набирают в лиге, а он сыграл 500 за клуб, — резюмировал наставник «Магнитки» Илья Воробьев на пресс-конференции.

Кошечкин в 38 лет остается одним из лучших российских вратарей лиги. Да, Василий выходит на лед нечасто — только в 39 процентов матчей. Откровенно не задались у голкипера только две игры против «Салавата Юлаева». Правда, обвинять во всех бедах «Магнитки» с уфимцами Василия рука не повернется. В обоих матчах у «Салавата» хватало моментов, чтобы забивать еще больше. Без Кошечкина, совершившего несколько безумных сэйвов, положение было бы еще печальнее, чем 2:7 и 2:5.

Лидеры по сухим матчам в регулярном чемпионате КХЛ. Фото «СЭ»

Василий провел всю карьеру в России, не уехал в НХЛ, несмотря на предметный интерес из-за океана. Габаритные вратари всегда ценились в Северной Америке. Кто знает, как сложилась бы судьба Андрея Василевского, если бы «Тампа» чуть раньше привезла задрафтованного под 233-м номером в 2002 году Кошечкина. Есть вероятность, что в «Лайтнинг» развязалась бы конкуренция между двумя Big Cats.

Василий выбрал российское счастье вместо заокеанского. Кошечкин — живая легенда КХЛ. Сомневаюсь, что голкипер жалеет о том, что в свое время не попробовал себя в Америке. Он выиграл два Кубка Гагарина, чемпионат мира, Олимпиаду, установил кучу рекордов — но по-прежнему остается в обойме и выдает крутые матчи за «Магнитку».

КХЛ не воспитала новых Сорокина и Шестеркина

Последние дни не утихают разговоры, что НХЛ откажется от договоренностей с МОК и проигнорирует Олимпиаду в Пекине. А произойдет это в том случае, если в мире ухудшится ковидная обстановка, которая поставит под угрозу здоровье и безопасность игроков. Дедлайн, до которого Гэри Беттмэн должен решить, отпускать ли хоккеистов на Игры-2022 — 10 января. Беспокойства небезосновательные, но пока все идет к тому, что Олимпиада состоится в формате всех сильнейших. Иначе штабу сборной России придется переключить внимание на КХЛ и комплектовать состав из представителей местного чемпионата.

Первые лица ФХР неоднократно повторяли, что сборная готовит два варианта состава на Олимпиаду. С игроками НХЛ и без них. Вероятно, кандидатов из КХЛ сборная представит на домашнем Кубке Первого канала. С нападающими и защитниками для «европейской» Олимпиады нет больших проблем, чего не скажешь о вратарской линии. С отъездом за океан Илья Сорокина и Игоря Шестеркина КХЛ не подготовила топ-вратаря с российским паспортом. Самый логичный выход в теоретически возникшей ситуации — искать контакт Василия Кошечкина.

Статистика российских вратарей в КХЛ. Фото «СЭ»

Первый номер российской команды на ЧМ-2021 Александр Самонов потерялся за спиной Ларса Юханссона. Швед задвинул россиянина, который в СКА столкнулся с невероятным давлением. Каждая ошибка приближает его ссылку в запас. Большая ротация, замены за любой ляп, неоднозначные тренерские решения — все это не добавляет уверенности команде и вратарю в частности. Иван Федотов — более оптимальный кандидат на «европейскую» Олимпиаду. Перешедший из «Трактора» голкипер подвинул шведа Адама Рейдеборна и постепенно отвоевывает пост номера один. Только Федотов не сыграл ни одного матча за сборную даже на чемпионатах мира, а в плей-офф не заходил дальше первого раунда. Не дрогнет ли голкипер в стрессовой ситуации на ОИ — большой вопрос.

Игорь Бобков завалил начало сезона в «Ак Барсе». Его коллега Тимур Билялов более стабилен, но пока не готов претендовать на роль первого вратаря на Олимпиаду из КХЛ — в первую очередь, из-за травматичности. Равно как и Иван Бочаров из московского «Динамо». Он за последние годы так и не стал основным в команде и не доказал, что Еременко можно спокойно проводить на пенсию со всеми почестями. На латвийском ЧМ Бочарову доверили только один матч с Великобританией — на этом заканчивается его международный опыт на крупных турнирах.

Кандидат на Олимпиаду без НХЛ

Заявлять, что вратарская линия России — проблемная на фоне конкурентов, неправильно. Больше настораживает, что за четыре года в КХЛ не вырос ни один русский топ-голкипер для сборной. Сорокин и Шестеркин укатили за океан. Последовали их примеру попавший в опалу в СКА Алексей Мельничук и заскучавший за спиной Паскуале в «Локомотиве» Илья Коновалов. Подвела энхаэловская мечта Артема Загидулина. Голкипер, которого еще пару лет назад в «Магнитке» считали преемником Кошечкина, потерял два года в Северной Америке и сейчас перезапускает карьеру в финской лиге. Евгению Аликину давно пора сделать шанс вперед. Вот и получается, что годы идут, а Кошечкин остается одним из лучших русских вратарей лиги.

За долгую карьеру Василия разобрали все тренеры лиги. Неоднократно слышал от игроков о его слабых сторонах: Кошечкину доставляют проблемы трафик перед воротами или атаки с обратными передачами и бросками в противоход. Однако голкипер смог перестроиться и продолжает держать уровень, умело используя внушительные габариты. Соглашусь, что Кошечкин с годами потерял в скорости, но чтение игры, реакция, катание, гибкость и техника никуда не делись. Так что, если НХЛ объявит бойкот Олимпиаде-2022, на Василия можно рассчитывать в Пекине.