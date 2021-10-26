В КХЛ пора раскручивать новое дерби. Что мешает и увидим ли мы битву за кубок Урала?

«Трактор» и «Магнитка» не используют маркетинговый потенциал.

Рост конкуренции — позитивный тренд КХЛ последних сезонов. Критиковать введенный два года назад потолок зарплат можно сколько угодно, но сейчас отчетливо прослеживается его эффект. Откровенно бегущих впереди лидеров почти не осталось. Команды разделились на несколько пулов, в каждом из которых идет нешуточная борьба за лучшие позиции. Стоит кому-то оступиться и вхолостую отбегать пару матчей, как конкуренты тут же нагонят. Плотность лиги возросла — это неоспоримый факт.

На «Востоке» неожиданно для многих лидерство захватили «Металлург» и «Трактор». Южноуральцы выдали длительные победные серии и делят первые места в конференции. 26 октября команды проведут первый очный матч в чемпионате. Не встречались они даже на предсезонке, несмотря на то что два города разделяют 300 километров. Уральское дерби — так преподносят противостояние «Магнитки» и «Трактора». Для местных любителей хоккея матчи несут особые чувства. Больше напоминающие взаимоотношения кошки и собаки: за родной клуб фанаты готовы загрызть любого.

Соперничество «Металлурга» и «Трактора» только в последние годы укрепилось спортивной составляющей. В историческом разрезе это команды из разных хоккейных миров. «Магнитка» — один из самых титулованных клубов постсоветского периода. Пятикратные чемпионы страны, двукратные обладатели Кубка Гагарина — это лишь малая часть достижений «сталеваров». «Трактор» может ответить двумя бронзами КХЛ и проигранным финалом-2013 московскому «Динамо». Регалии двух клубов несоизмеримы. От этого и значимость дерби обесценивалась. «Металлург» смотрел на «Трактор» как бы свысока — и всегда считался раздражителем для черно-белых.

Однако в последние сезоны челябинцы совершили серьезный прорыв. Новые люди в управленческом штабе, качественная селекция, эффективная экономика, развитие маркетинга — черно-белые постепенно движутся к элите российского хоккея. Это подтверждает и статистика матчей «Металлурга» и «Трактора». За первые семь сезонов КХЛ у «Магнитки» внушительное преимущество по победам — 74,2 процента против 25,8. С сезона-2015/16 по настоящее время лидируют уже челябинцы. Они выиграли 54,5 процента матчей.

Магнитогорцы и челябинцы во все времена спорили, у кого трава зеленее и воздух чище. С пеной у рта соседи доказывают друг другу, что их город лучше. В любых рейтингах важно обойти конкурентов (с поправкой на численность населения). Иногда доходит до абсурда. Мне рассказывали, что в одном из бюджетных учреждений одного города настоятельно просили перевыполнить план соседей. Челябинск во всем старается перегнать Магнитогорск, а Магнитогорск — Челябинск.

Хоккей — не исключение. Сейчас дерби «Металлурга» и «Трактора» готово к новому витку развития. Обе команды — в лидерах КХЛ. Историческая и спортивная составляющие, география, непримиримость болельщиков — у областного соперничества есть все, чтобы приблизиться по уровню популярности к аль-класико «Ак Барса» и «Салавата Юлаева». Вот только казанцы и уфимцы шагнули далеко вперед. Их уровень маркетинга и подачи пока недосягаем для южноуральцев.

«Зеленое дерби» — не просто матч команд из двух соседних республик. Интерес к играм подогревается и самими клубами, и лигой, и журналистами. Каждый хоккеист, который в разные годы выступал за «Ак Барс» или «Салават Юлаев», подчеркивал накал матчей. Менялись тренеры, игроки, даже руководители команд. Принципиальность встреч оставалась неизменной. О чем речь, если результаты дерби комментируют главы республик, а в Википедии даже создали страницу «зеленого дерби».

Учрежденный кубок Чак-чака — находка маркетологов. Подчеркивающий колорит противостояния трофей только помогает продавать башкиро-татарскую битву. Это визитная карточка КХЛ. Почему бы южноуральцам не последовать примеру коллег и не продвигать свое противостояние за пределы 74-го региона? Или, к примеру, подключить к инициативе «Автомобилист», разыграв между собой кубок Урала?

Все вводные для реализации подобного проекта у клубов есть. Дело за малым: завести свои пиар-машины и превратить местечковое противостояние в топ-вывеску лиги. Со своими интригами и неожиданными поворотами. Со своей айдентикой и уральским колоритом. Магнитогорск и Челябинск — два промышленных металлургических города. Не претендую на оригинальность, но как вам вариант — кубок Огня и стали? Который, к слову, можно изготовить у соседей из Златоуста, поддержав местного производителя.

Коллективный маркетинг лежит в основе популяризации любого дерби. «Ак Барс» и «Салават» выпустили совместный логотип дерби. Получилось гармонично и без перекосов в чью-либо сторону. Клубы могут бесконечно троллить друг друга в социальных сетях, на льду могут кипеть нешуточные страсти, но без взаимных договоренностей привлечь нейтрального зрителя — не из Челябинска или Магнитогорска — не получится. Уместны и пари между руководителями команд. Например, гендиректор «Трактора» Иван Савин и спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко публично поспорят на исход матча. Проигравший придет на следующий матч в бейсболке соперника и перечислит условную сумму в благотворительный фонд. Чем не способ привлечения внимания к дерби?

Можно, конечно, включить фантазию и удариться в креатив. Но тот же мем с упоротым лисом, на который обратили внимание не только болельщики, но и лига, — не более чем локальный всплеск интереса. Вражда не должна выходить за рамки разумного. Это касается и конфликтов между разгоряченными фанатами, которые бились стенка на стенку после некоторых матчей. Из-за них на аренах в разы усиливали безопасность гостевых секторов.

По моей информации, диалог о продвижении уральского дерби между тремя сторонами периодически возникал, но заходил в тупик. Приблизиться к уровню противостояния «Ак Барса» и «Салавата» сложно, но создать свой хоккейный бренд реально. Лига и сами клубы только выиграют от раскручивания битвы. Магнитогорску и Челябинску давно пора вывести вражду за пределы региона.