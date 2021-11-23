Кто сыграет за Россию на Олимпиаде? Топ-50 кандидатов на поездку в Пекин

Рейтинг «СЭ».

Формирование состава сборной России на Олимпиаду — одна из самых актуальных тем этого сезона. «СЭ» представляет 50 главных кандидатов на Игры-2022, которых мы распределили по вероятности их шансов поехать в Пекин — в зависимости от игровой формы, повреждений и возможных дисквалификаций.

Рейтинг кандидатов в сборную России на Олимпиаду-2022.

Вратари

Только дикое невезение помешает Андрею Василевскому получить то, что ему пророчат последние годы. Лучший вратарь мира несомненно начнет Олимпиаду в качестве первого номера российской команды, если не возникнет проблем со здоровьем. Штабу Алексея Жамнова предстоит задуматься о выборе сменщиков голкипера «Тампы». Олимпиада — скоротечный турнир, и от голкиперов зависит значительная доля результата. Это нападающим надо сыграться, найти химию, защитникам — понять, кто за что отвечает в парах. А вратарь, как бы это примитивно и даже оскорбительно ни звучало, как ловил шайбы в клубе, так и должен заниматься этим в сборной. Короткий турнир, как Олимпиада, крутой голкипер может выиграть чуть ли не в одиночку.

Поэтому даже лучший вратарь планеты нуждается в подстраховке. В отдельном взятом матче произойти может все что угодно. Сейчас логичнее всего выбрать бэкапом Сергея Бобровского. Новокузнецкий самородок перезагрузился этим летом, забыл о неудачном прошлом сезоне и играет за «Флориду» так же вдохновенно и надежно, как в свое время за «Коламбус», в котором он взял «Везину». Сергей входит в топ-8 лиги по проценту сейвов, «Пантерз» лидируют на «Востоке», в чем немалая заслуга голкипера.

Настоящий Бобровский вернулся — и это не может не радовать перед Играми в Китае. А если Сергей выдаст сумасшедший отрезок перед олимпийской паузой, не исключаю, что он может конкурировать с Василевским за место стартера. Бобровский ассоциируется с положительной игрой в сборной, несмотря на турбулентность в клубах. Даже после смазанного прошлого сезона он все равно рассматривался как кандидат на Игры-2022. Сергей — некий Овечкин среди вратарей, и его невызов — нечто из жанра фантастики.

На место третьего вратаря есть три реальных кандидата: Сорокин, Шестеркин и Самсонов. Последний проигрывает конкуренцию коллегам из Нью-Йорка. Но в случае травм штаб сборной может рассмотреть и воспитанника «Магнитки», за которого замолвит слово кое-кто из вашингтонского лобби. Маловероятно, что на Олимпиаду пригласят Семена Варламова. Он пропустил начало регулярки из-за травмы, поэтому в «Айлендерс» чаще играл Сорокин, показавший отличную статистику. Скорее всего, выбирать будут между некогда соперниками по армейским дерби в КХЛ, а теперь конкурентами за звание лучшего голкипера Нью-Йорка. Кто из пары Сорокин — Шестеркин ровнее отыграет оставшуюся часть регулярки до Олимпиады, тот и поедет в Китай.

Рейтинг кандидатов в сборную России на Олимпиаду-2022.

Защитники

Подбору защитников перед Олимпиадой в Китае позавидовали бы многие предшественники Алексея Жамнова. Год за годом число российских игроков обороны за океаном растет. Заходят в НХЛ и молодые защитники — за эту линию меньше беспокойства, чем, к примеру, на турнире в Сочи-2014. Проворов, Сергачев, Гавриков, Орлов, Зуб — на ведущих ролях в своих клубах, и их места в основном составе на Игры-2022 не обсуждаются. Правда, в масштабах НХЛ они далеко не звезды, но это уже другая история.

Радует, что у штаба сборной остается вариативность. За пятью защитниками, представленными ранее, билеты в Пекин уже зарезервированы. Но кто закроет оставшиеся вакантные позиции? Ближе всех к этому Никита Зайцев из «Оттавы». За него говорит большой опыт международных турниров, где защитник не проваливался. Далее — вопросы. А ответы на них зависят от того, защитников какого типажа предпочтут Жамнов и отвечающий за оборону сборной Сергей Гончар. Разрушитель, способный впечатать в борт все, что движется навстречу, — звоните Никите Задорову. Способный подключаться к атакам, но небезгрешный при прямых обязанностях — набирайте Никиту Нестерова или Вячеслава Войнова.

Отлично вписался бы в третью-четвертую пару опытный Дмитрий Куликов. Прошедший Кубок мира в Торонто и сыгравший более 750 матчей в НХЛ. Лучший защитник — тот, который не заметен: этот тезис емко описывает Куликова. За «Миннесоту» Дмитрий выходит в меньшинстве, противостоит ударным тройкам соперника. Кто, если не он, лучше остальных знает, как сдержать Коннора Макдэвида? Тем более часть прошлой регулярки защитник провел в «Эдмонтоне» и подсмотрел фишки канадского суперталанта на тренировках. Любушкин, Романов, Рафиков, Марченко — эти парни, скорее всего, получат роль резервистов и поедут в Китай только в случае повреждений других защитников.

Рейтинг кандидатов в сборную России на Олимпиаду-2022.

Крайние нападающие

С крайними нападающими у российской сборной полный порядок. Подбор исполнителей высокого класса настолько плотный, что, к примеру, Павел Бучневич или Евгений Дадонов могут остаться вне заявки. Основная задача штаба Жамнова — создать баланс между тройками. Четыре креативных звена не помогут на краткосрочном турнире. Без разрушителей и переносчиков рояля не строится чемпионская команда. Среди вингеров не обсуждаются кандидатуры Овечкина, Панарина, Капризова и Свечникова. Равно как и Никиты Кучерова, но по нему остался вопрос, сможет ли лидер «Тампы» восстановиться, а главное — войти в кондиции до Олимпиады. Набравший ход в «Сент-Луисе» Владимир Тарасенко — еще один кандидат, которого можно вносить в состав уже сегодня.

Возможная дисквалификация Валерия Ничушкина, попавшего в допинговый скандал, сильно понизила его шансы попасть на китайскую Олимпиаду. Но даже без форварда «Колорадо» у сборной достаточный выбор чеккеров для сдерживающих звеньев. Если поправится и выйдет на уровень первого энхаэловского сезона Илья Михеев, он точно попадет в заявку. Яков Тренин, Александр Барабанов — оптимальные игроки для четвертого звена сборной. Минимальные шансы полететь в Китай у Василия Подколзина. До сборной в формате всех сильнейших он еще не дорос, несмотря на прогресс в «Ванкувере».

После возвращения в КХЛ рухнули олимпийские акции Никиты Гусева. Неудачно начал сезон Александр Радулов из «Далласа», который не приезжал в сборную с 2016 года. Сейчас у России новый тренерский штаб, старые обиды, возможно, забыты. Только игровые проблемы Радулова не скроешь — форвард существенно сдал и уступает конкурентам по позиции. Разве кто-то удивится, когда в итоговом списке не окажется его фамилии?

Рейтинг кандидатов в сборную России на Олимпиаду-2022.

Центральные нападающие

О проблемах российской команды с центральной осью перед Олимпиадой не кричал только ленивый. Чем богаты, тем и рады — принцип, которому логичнее всего следовать в сложившейся ситуации. Верим, что Евгений Малкин восстановится после операции и наберет форму до февраля. Иначе роль первого центра сборной перепадет Вадиму Шипачеву из московского «Динамо», шансы которого доехать до Пекина оцениваем как средние. Все зависит от концепции, выбранной тренерским штабом, и допуска или недопуска Евгения Кузнецова. Захочет ли Жамнов связывать топовых вингеров из НХЛ лучшим русским центром КХЛ?

Неизвестно, чем закончится допинговая сага форварда «Кэпиталз». Естественно, на него рассчитывают в сборной, но против решения ВАДА не пойдешь. Если же люди Жамнова спасут партнера Овечкина по «Вашингтону», положение с центральными выправится. В любом случае тренерскому штабу придется использовать кого-то из нападающих НХЛ, которые в своих клубах играют на фланге, но ранее выходили в центре. Иван Барбашев и Владислав Наместников — универсальные бойцы, способные выйти на любой позиции. Шансы форварда «Сент-Луиса» на билет до Китая предпочтительнее, но я сильно удивлюсь, если на Олимпиаду не вызовут его коллегу из «Детройта». Навыки центрального, заложенные со школы и юниорки, у Наместникова никуда не делись. Разносторонний форвард точно пригодится штабу Жамнова.

Маловероятно, что получит счастливый звонок от Алексея Юрьевича Александр Кадейкин. Да, нападающий — второй русский центр КХЛ после Шипачева, но если Жамнов доверится Наместникову и Барбашеву, а ВАДА амнистирует Кузнецова (эх, мечты, мечты), форвард «Салавата» останется не у дел. Другие представители КХЛ — Иван Морозов, Дмитрий Воронков, Владислав Каменев — поедут в Пекин только в случае внештатной ситуации.

Ожидалось, что нынешний сезон они проведут лучше предыдущего, и их процесс не останется незамеченным штабом сборной. Однако Воронков застопорился в «Ак Барсе», а Морозов попал в опалу в СКА и сейчас наслаждается хоккеем в Высшей лиге. Если же в сборной захотят перестраховаться и пригласить центра с энхаэловским опытом, то могут обратить внимание и на Артема Анисимова. Форвард уверенно вписался в систему Игоря Никитина в «Локомотиве» и сможет закрыть проблемную позицию на Олимпиаде. Как минимум в ротации с кем-то из пары Барбашев — Наместников.