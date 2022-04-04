Свежие инсайды КХЛ: где окажется Знарок, уйдут ли Шипачев и Войнов из «Динамо»?
«Динамо»: тотальная распродажа?
Еще свежа в памяти история с осенними переговорами московского «Динамо» о возможном обмене Вячеслава Войнова и Вадима Шипачева. Тогда Андрей Сафронов предлагал главных звезд другим топ-клубам, и хоккеисты были в шаге от перехода в «Ак Барс». Но руководство «Динамо» запретило обменивать игроков, и сезон они доиграли за бело-голубых. Сейчас история повторяется.
По нашей информации, в «Динамо» задумываются о пересмотре стратегии и рассчитывают отказаться от дорогостоящих хоккеистов. Но, как и осенью, возможен вариант, при котором все останется на своих местах. По крайней мере, у Шипачева, Войнова, Галиева, Педана действующие контракты с клубом.
Наш корреспондент Михаил Зислис сообщает, что вратарь Иван Бочаров может перейти в «Локомотив», а Александр Еременко завершает карьеру — получается, что вратарскую бригаду нужно собирать заново. Перейдет в «Динамо» Константин Волков, который провел этот сезон в финском «Эссяте». Но способен ли он стать основным? Большие сомнения. А если учесть, что ходят слухи об уходе Войнова, Сергеева, Миронова и Зайцева, с обороной в «Динамо» может стать совсем туго. Если только распродажу не отменят.
«Автомобилист»: первые подписания
Сезон-2021/22 обернулся провалом для «Автомобилиста»: команда с одним из самых солидных бюджетов в КХЛ не попала в плей-офф. Неизвестно, как сложилась бы судьба уральцев, если бы регулярка была доиграна, но смягчающее обстоятельство у «Авто», безусловно, есть. Поэтому и руководство остается на месте, и у тренерского штаба велики шансы сохранить работу.
С игроками все сложнее: уже покинули команду вратарь Шикин, защитники Арзамасцев и Гареев, а также нападающий Принс. По нашей информации, не будет продлеваться контракт с немецким форвардом Мэйсеком, истекают соглашения у нападающих Бочарова, Белоусова и Куликова. Вряд ли останется в команде шведский вратарь Маттсон, выкупленный перед дедлайном у рижского «Динамо».
Уже есть и первые приобретения. По информации «СЭ», «Автомобилист» уже договорился о подписании контрактов с защитником Денисом Баранцевым и нападающим Кертисом Волком. Баранцев после успеха в «Торпедо» зачах в «Локомотиве»: для игрока это возможность перезагрузиться, а для «Авто» — не самый очевидный трансфер. А вот за подписание Волка менеджмент уральцев достоин похвалы. Канадец с казахстанским паспортом вошел в топ-15 бомбардиров регулярного чемпионата в этом сезоне и уже четыре года играет в КХЛ на стабильно высоком уровне.
Где окажется Знарок?
По-прежнему непонятна ситуация с тем, кто будет тренировать «Ак Барс» в следующем сезоне. Пока так и не состоялась встреча с действующим наставником Дмитрием Квартальновым, ходят слухи о возможном появлении в Казани Зинэтулы Билялетдинова и Олега Знарка. Причем первого — чуть ли не в роли советника президента клуба. По нашей информации, Билялетдинов может стать и новым главным тренером казанцев.
Знарка слухи отправляют и в «Авангард», но, как нам известно, тренер пока не вел предметных переговоров ни с одним клубом. В Омске официально ждут ответа от Боба Хартли, но уже давно известно, что он завершит работу в России. Один из главных кандидатов на его замену — ассистент Дмитрий Рябыкин.
«Локомотив»: Никитин собирает старых знакомых?
Ярославцы активно работают на трансферном рынке: по нашей информации, «Локомотив» уже договорился о подписании контракта с центрфорвардом ЦСКА Сергеем Андроновым. Проявляют интерес в Ярославле к защитнику «Салавата Юлаева» Михаилу Науменкову, у которого действующий контракт с уфимцами еще на один сезон. Логика понятна — оба игрока работали в ЦСКА с Игорем Никитиным, который будет готовить «Локомотив» к следующему сезону.
Важное подписание для ярославцев — защитник Алексей Марченко, который продлил соглашение с клубом на два года при прежней зарплате в 75 млн рублей за сезон. Учитывая уход дорогостоящих Буше, Петерссона, Баранцева, свободные средства у «Локомотива» еще есть, так что из Ярославля стоит ждать интересных трансферных новостей.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|Финалы конференций
|Счет в серии
|
Металлург - Трактор
Металлург - Трактор
1 - 0
|1 - 0
|
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
0 - 1
|0 - 1
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|4.04
|19:30
|
СКА – ЦСКА
|- : -