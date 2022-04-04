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Инсайды

Сегодня, 14:00

Свежие инсайды КХЛ: где окажется Знарок, уйдут ли Шипачев и Войнов из «Динамо»?

Уйдут ли Шипачев и Войнов из «Динамо»
Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Читать «СЭ» в
Олег Знарок, Вадим Шипачев и Вячеслав Войнов.
Фото «СЭ»
А также кто возглавит «Авангард», «Ак Барс» и кого из дорогих игроков подпишет «Автомобилист».

«Динамо»: тотальная распродажа?

Еще свежа в памяти история с осенними переговорами московского «Динамо» о возможном обмене Вячеслава Войнова и Вадима Шипачева. Тогда Андрей Сафронов предлагал главных звезд другим топ-клубам, и хоккеисты были в шаге от перехода в «Ак Барс». Но руководство «Динамо» запретило обменивать игроков, и сезон они доиграли за бело-голубых. Сейчас история повторяется.

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По нашей информации, в «Динамо» задумываются о пересмотре стратегии и рассчитывают отказаться от дорогостоящих хоккеистов. Но, как и осенью, возможен вариант, при котором все останется на своих местах. По крайней мере, у Шипачева, Войнова, Галиева, Педана действующие контракты с клубом.

Наш корреспондент Михаил Зислис сообщает, что вратарь Иван Бочаров может перейти в «Локомотив», а Александр Еременко завершает карьеру — получается, что вратарскую бригаду нужно собирать заново. Перейдет в «Динамо» Константин Волков, который провел этот сезон в финском «Эссяте». Но способен ли он стать основным? Большие сомнения. А если учесть, что ходят слухи об уходе Войнова, Сергеева, Миронова и Зайцева, с обороной в «Динамо» может стать совсем туго. Если только распродажу не отменят.

«Автомобилист»: первые подписания

Сезон-2021/22 обернулся провалом для «Автомобилиста»: команда с одним из самых солидных бюджетов в КХЛ не попала в плей-офф. Неизвестно, как сложилась бы судьба уральцев, если бы регулярка была доиграна, но смягчающее обстоятельство у «Авто», безусловно, есть. Поэтому и руководство остается на месте, и у тренерского штаба велики шансы сохранить работу.

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С игроками все сложнее: уже покинули команду вратарь Шикин, защитники Арзамасцев и Гареев, а также нападающий Принс. По нашей информации, не будет продлеваться контракт с немецким форвардом Мэйсеком, истекают соглашения у нападающих Бочарова, Белоусова и Куликова. Вряд ли останется в команде шведский вратарь Маттсон, выкупленный перед дедлайном у рижского «Динамо».

Уже есть и первые приобретения. По информации «СЭ», «Автомобилист» уже договорился о подписании контрактов с защитником Денисом Баранцевым и нападающим Кертисом Волком. Баранцев после успеха в «Торпедо» зачах в «Локомотиве»: для игрока это возможность перезагрузиться, а для «Авто» — не самый очевидный трансфер. А вот за подписание Волка менеджмент уральцев достоин похвалы. Канадец с казахстанским паспортом вошел в топ-15 бомбардиров регулярного чемпионата в этом сезоне и уже четыре года играет в КХЛ на стабильно высоком уровне.

Где окажется Знарок?

По-прежнему непонятна ситуация с тем, кто будет тренировать «Ак Барс» в следующем сезоне. Пока так и не состоялась встреча с действующим наставником Дмитрием Квартальновым, ходят слухи о возможном появлении в Казани Зинэтулы Билялетдинова и Олега Знарка. Причем первого — чуть ли не в роли советника президента клуба. По нашей информации, Билялетдинов может стать и новым главным тренером казанцев.

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Знарка слухи отправляют и в «Авангард», но, как нам известно, тренер пока не вел предметных переговоров ни с одним клубом. В Омске официально ждут ответа от Боба Хартли, но уже давно известно, что он завершит работу в России. Один из главных кандидатов на его замену — ассистент Дмитрий Рябыкин.

«Локомотив»: Никитин собирает старых знакомых?

Ярославцы активно работают на трансферном рынке: по нашей информации, «Локомотив» уже договорился о подписании контракта с центрфорвардом ЦСКА Сергеем Андроновым. Проявляют интерес в Ярославле к защитнику «Салавата Юлаева» Михаилу Науменкову, у которого действующий контракт с уфимцами еще на один сезон. Логика понятна — оба игрока работали в ЦСКА с Игорем Никитиным, который будет готовить «Локомотив» к следующему сезону.

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Важное подписание для ярославцев — защитник Алексей Марченко, который продлил соглашение с клубом на два года при прежней зарплате в 75 млн рублей за сезон. Учитывая уход дорогостоящих Буше, Петерссона, Баранцева, свободные средства у «Локомотива» еще есть, так что из Ярославля стоит ждать интересных трансферных новостей.

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Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
Финалы конференций Счет в серии
Металлург - Трактор
Металлург - Трактор
1 - 0
1. Металлург - Трактор
3 - 2
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0 - 0
3. Трактор - Металлург
0 - 0
4. Трактор - Металлург
0 - 0
1 - 0
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
0 - 1
1. СКА - ЦСКА
1 - 3
2. СКА - ЦСКА
0 - 0
3. ЦСКА - СКА
0 - 0
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0 - 0
0 - 1
1/2 финала конференции
СКА - Спартак
СКА - Спартак
4 - 1
1. СКА - Спартак
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2. СКА - Спартак
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3. Спартак - СКА
1 - 2
4. Спартак - СКА
1 - 2
5. СКА - Спартак
2 - 1
4 - 1
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
4 - 3
1. Металлург - Авангард
1 - 8
2. Металлург - Авангард
5 - 7
3. Авангард - Металлург
2 - 5
4. Авангард - Металлург
1 - 5
5. Металлург - Авангард
5 - 2
6. Авангард - Металлург
5 - 1
7. Металлург - Авангард
4 - 0
4 - 3
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
1. ЦСКА - Динамо М
3 - 2
2. ЦСКА - Динамо М
4 - 2
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1 - 2
4. Динамо М - ЦСКА
3 - 6
4 - 0
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
4 - 2
1. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 1
2. Трактор - Сал. Юлаев
4 - 1
3. Сал. Юлаев - Трактор
3 - 1
4. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 7
5. Трактор - Сал. Юлаев
2 - 1
6. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 2
4 - 2
1/4 финала конференции
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
3 - 4
4 - 0
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
2 - 4
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
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2 - 0
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2 - 3
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4 - 3
6. Авангард - Ак Барс
2 - 0
2 - 4
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
4 - 3
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Северсталь
5 - 2
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3 - 2
7. Динамо М - Северсталь
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Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
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2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
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2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
3 - 6
5. Сал. Юлаев - Сибирь
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4 - 1
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4. Нефтехимик - Трактор
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4 - 0
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
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Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
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1. Металлург - Барыс
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