ЦСКА уже чемпион? Как Федоров и помощники чуть не провалили сезон, но сумели его спасти

Армейцы пробились в финал конференций, не проиграв в плей-офф ни одного матча. Разбираемся, за счет чего им это удалось.

Крутой штаб

Ответить на вопрос, зачем Игорь Есмантович и попечительский совет ЦСКА за несколько дней до начала решили отправить в отставку Игоря Никитина и назначить не проработавшего ни дня тренером Сергея Федорова, сроднившегося с VIP-ложей на домашней арене, изначально было крайне трудно. В начале этого сезона армейцы регулярно проигрывали грандам и с трудом забирали очки у бедолаг типа «Куньлуня» и рижского «Динамо».

Никакой логике это решение не поддавалось. Пока легенда «Детройта» обещала нам мифический кружевной хоккей в лучших клубных традициях, мощный ЦСКА, построенный Никитиным, из главного западного монстра превращался в серую команду, отныне выигрывающую без былого запаса. Уже к октябрю журналисты дружно принялись вычеркивать москвичей из числа претендентов на чемпионство, но в какую же лужу все мы дружно присели, когда плей-офф новый коуч красно-синих начал с восьми побед подряд и играючи отправил в отпуск «Локомотив» с московским «Динамо».

Летом ясно было лишь одно — от тренера-чемпиона Федорову по наследству достался не только проверенный кубковый механизм с мощным российским костяком, но и прожженный тренерский штаб, с которым ЦСКА и выиграл свой первый Кубок Гагарина. Кто, как не прошедшие с Никитиным несколько розыгрышей плей-офф Евгений Корешков, Равиль Якубов и Сергей Наумов, должен был удержать тренера-дебютанта на поворотах и в случае чего взять вожжи в свои руки? Сохранить армейцам не удалось лишь архитектора чемпионской обороны Дмитрия Юшкевича, воссоединившегося в сентябре с Никитиным в Ярославле. Однако компенсировать потерю одного из лучших ассистентов лиги удалось собственными ресурсами.

Игорь Никитин. Дарья Исаева, Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Помните ли вы о Валерие Чебатуркине? 46-летний специалист, который несколько лет назад помогал в основной команде еще Дмитрию Квартальнову, последние три сезона работал с фарм-клубом армейцев «Звездой», с которой однажды выигрывал регулярку в ВХЛ, а после появления вакантного места в ЦСКА вновь поднялся в КХЛ на должность ассистента и, по нашей информации, стал правой рукой Федорова. Причем его влияние оказалось настолько велико, что ему доверили руководить тренировками ЦСКА во время олимпийской паузы и готовить команду к плей-офф в то время, как легенда «Детройта» трудилась в Пекине вместе с Алексеем Жамновым. Чем не знак качества и показатель доверия?

В следующее межсезонье Чебатуркин вполне может отколоться от штаба красно-синих и отправиться вверх по тренерской лестнице: для самостоятельной работы в КХЛ экс-защитник «Айлендерс» и «Сент-Луиса» уже созрел. А еще говорят, что именно бывший сподвижник Квартальнова и адепт жестких схем убедил Федорова отказаться от имперских замашек и разговоров о «красивом советском хоккее» в угоду четкой системе, построенной на жестких схемах в своей зоне, мгновенном переходе из обороны в атаку, куче выигранных единоборств и постоянном давлении. Косвенно весеннее влияние Чебатуркина подтверждается тем, что из местами безалаберной команды образца регулярки в плей-офф ЦСКА вновь превратился в уничтожающую все на своем пути машину, которая не прощает даже малейших ошибок.

Отказались от кружев ради результата

Если проводить параллели между прошлогодними и нынешними армейцами образца второго раунда, то вряд ли вы вообще заметите какие-то изменения. Это все та же команда, которая знает, когда нужно ускорять или, напротив, замедлять темп игры. Это все тот же сгусток уверенности, остающийся всегда с холодной головой и добивающийся результата даже с минимумом моментов — просто благодаря отсутствию нервов и классной реализации. Однако главное — то, что ее по-прежнему нереально тяжело заставить все 60 минут играть в «свой хоккей», а значит, армейцам не нужно весь матч рвать жилы и выматывать соперника агрессивным прессингом, который они грамотно дозируют.

Но главное во всей истории с преображением ЦСКА другой важный момент — к серии с «Локомотивом» у армейцев вернулась образцовая оборона, редко пускающая кого-то под ворота Ивана Федотова, выжимающая на периметр и выигрывающая больше 90% единоборств в своей зоне. Разве не с таким хоккеем москвичи выигрывали Кубок Гагарина три года назад? При этом подбор исполнителей в 2019-м у Никитина был побогаче.

Вратарь Иван Федотов. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Что сейчас делать тем, кто не верил в тренера Федорова: спешно переобуваться в воздухе и хоронить собственные прогнозы сентябрьской давности или, напротив, по-прежнему отрицать его вклад в максимально короткий путь до финала «Запада»? Точно не второе. Какими бы матерыми ни были помощники Сергея Викторовича в ЦСКА, он точно не говорящая голова, появляющаяся на пресс-конференциях. В конце концов, работа главным тренером — это ведь не только про тренировки и выбор схем, но и про умение слышать коллег и доверять людям, плывущим с тобой в одной лодке.

Кубок Гагарина-2022. Западная конференция. Финал

СКА — ЦСКА

Матчи пройдут 2, 4, 6, 8 и, если понадобится, 10, 12, 14 апреля