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29 марта, 18:30

ЦСКА уже чемпион? Как Федоров и помощники чуть не провалили сезон, но сумели его спасти

Полуфинальная серия Кубка Гагарина-2022 СКА — ЦСКА начнется 2 апреля
Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
Читать «СЭ» в
Тренер ЦСКА Сергей Федоров общается с игроками своей команды.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Вратарь Иван Федотов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Игорь Никитин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Армейцы пробились в финал конференций, не проиграв в плей-офф ни одного матча. Разбираемся, за счет чего им это удалось.

Крутой штаб

Ответить на вопрос, зачем Игорь Есмантович и попечительский совет ЦСКА за несколько дней до начала решили отправить в отставку Игоря Никитина и назначить не проработавшего ни дня тренером Сергея Федорова, сроднившегося с VIP-ложей на домашней арене, изначально было крайне трудно. В начале этого сезона армейцы регулярно проигрывали грандам и с трудом забирали очки у бедолаг типа «Куньлуня» и рижского «Динамо».

23&nbsp;марта. &laquo;Динамо&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА&nbsp;&mdash; 3:6. Эпический провал. ЦСКА отправил «Динамо» в отпуск самым болезненным образом

Никакой логике это решение не поддавалось. Пока легенда «Детройта» обещала нам мифический кружевной хоккей в лучших клубных традициях, мощный ЦСКА, построенный Никитиным, из главного западного монстра превращался в серую команду, отныне выигрывающую без былого запаса. Уже к октябрю журналисты дружно принялись вычеркивать москвичей из числа претендентов на чемпионство, но в какую же лужу все мы дружно присели, когда плей-офф новый коуч красно-синих начал с восьми побед подряд и играючи отправил в отпуск «Локомотив» с московским «Динамо».

Летом ясно было лишь одно — от тренера-чемпиона Федорову по наследству достался не только проверенный кубковый механизм с мощным российским костяком, но и прожженный тренерский штаб, с которым ЦСКА и выиграл свой первый Кубок Гагарина. Кто, как не прошедшие с Никитиным несколько розыгрышей плей-офф Евгений Корешков, Равиль Якубов и Сергей Наумов, должен был удержать тренера-дебютанта на поворотах и в случае чего взять вожжи в свои руки? Сохранить армейцам не удалось лишь архитектора чемпионской обороны Дмитрия Юшкевича, воссоединившегося в сентябре с Никитиным в Ярославле. Однако компенсировать потерю одного из лучших ассистентов лиги удалось собственными ресурсами.

Игорь Никитин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Игорь Никитин.
Дарья Исаева, Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Помните ли вы о Валерие Чебатуркине? 46-летний специалист, который несколько лет назад помогал в основной команде еще Дмитрию Квартальнову, последние три сезона работал с фарм-клубом армейцев «Звездой», с которой однажды выигрывал регулярку в ВХЛ, а после появления вакантного места в ЦСКА вновь поднялся в КХЛ на должность ассистента и, по нашей информации, стал правой рукой Федорова. Причем его влияние оказалось настолько велико, что ему доверили руководить тренировками ЦСКА во время олимпийской паузы и готовить команду к плей-офф в то время, как легенда «Детройта» трудилась в Пекине вместе с Алексеем Жамновым. Чем не знак качества и показатель доверия?

В следующее межсезонье Чебатуркин вполне может отколоться от штаба красно-синих и отправиться вверх по тренерской лестнице: для самостоятельной работы в КХЛ экс-защитник «Айлендерс» и «Сент-Луиса» уже созрел. А еще говорят, что именно бывший сподвижник Квартальнова и адепт жестких схем убедил Федорова отказаться от имперских замашек и разговоров о «красивом советском хоккее» в угоду четкой системе, построенной на жестких схемах в своей зоне, мгновенном переходе из обороны в атаку, куче выигранных единоборств и постоянном давлении. Косвенно весеннее влияние Чебатуркина подтверждается тем, что из местами безалаберной команды образца регулярки в плей-офф ЦСКА вновь превратился в уничтожающую все на своем пути машину, которая не прощает даже малейших ошибок.

21&nbsp;марта. Москва. &laquo;Динамо&raquo; М&nbsp;&mdash; ЦСКА&nbsp;&mdash; 1:2. Армейцы поздравляют Семена Панкратова с&nbsp;заброшенной шайбой. Бело-голубая безнадега. «Динамо» поставил на грань вылета игрок, от которого они без сожаления отказались

Отказались от кружев ради результата

Если проводить параллели между прошлогодними и нынешними армейцами образца второго раунда, то вряд ли вы вообще заметите какие-то изменения. Это все та же команда, которая знает, когда нужно ускорять или, напротив, замедлять темп игры. Это все тот же сгусток уверенности, остающийся всегда с холодной головой и добивающийся результата даже с минимумом моментов — просто благодаря отсутствию нервов и классной реализации. Однако главное — то, что ее по-прежнему нереально тяжело заставить все 60 минут играть в «свой хоккей», а значит, армейцам не нужно весь матч рвать жилы и выматывать соперника агрессивным прессингом, который они грамотно дозируют.

Но главное во всей истории с преображением ЦСКА другой важный момент — к серии с «Локомотивом» у армейцев вернулась образцовая оборона, редко пускающая кого-то под ворота Ивана Федотова, выжимающая на периметр и выигрывающая больше 90% единоборств в своей зоне. Разве не с таким хоккеем москвичи выигрывали Кубок Гагарина три года назад? При этом подбор исполнителей в 2019-м у Никитина был побогаче.

Вратарь Иван Федотов. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Вратарь Иван Федотов.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Что сейчас делать тем, кто не верил в тренера Федорова: спешно переобуваться в воздухе и хоронить собственные прогнозы сентябрьской давности или, напротив, по-прежнему отрицать его вклад в максимально короткий путь до финала «Запада»? Точно не второе. Какими бы матерыми ни были помощники Сергея Викторовича в ЦСКА, он точно не говорящая голова, появляющаяся на пресс-конференциях. В конце концов, работа главным тренером — это ведь не только про тренировки и выбор схем, но и про умение слышать коллег и доверять людям, плывущим с тобой в одной лодке.

Кубок Гагарина-2022. Западная конференция. Финал
СКА — ЦСКА
Матчи пройдут 2, 4, 6, 8 и, если понадобится, 10, 12, 14 апреля

Иван Федотов
Сергей Федоров
Хоккей
ХК СКА
ХК ЦСКА (Москва)
Кубок Гагарина
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Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
Финалы конференций Счет в серии
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
0 - 0
1. СКА - ЦСКА
0 - 0
2. СКА - ЦСКА
0 - 0
3. ЦСКА - СКА
0 - 0
4. ЦСКА - СКА
0 - 0
0 - 0
1/2 финала конференции
СКА - Спартак
СКА - Спартак
4 - 1
1. СКА - Спартак
1 - 6
2. СКА - Спартак
2 - 1
3. Спартак - СКА
1 - 2
4. Спартак - СКА
1 - 2
5. СКА - Спартак
2 - 1
4 - 1
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
3 - 3
1. Металлург - Авангард
1 - 8
2. Металлург - Авангард
5 - 7
3. Авангард - Металлург
2 - 5
4. Авангард - Металлург
1 - 5
5. Металлург - Авангард
5 - 2
6. Авангард - Металлург
5 - 1
7. Металлург - Авангард
0 - 0
3 - 3
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
1. ЦСКА - Динамо М
3 - 2
2. ЦСКА - Динамо М
4 - 2
3. Динамо М - ЦСКА
1 - 2
4. Динамо М - ЦСКА
3 - 6
4 - 0
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
4 - 2
1. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 1
2. Трактор - Сал. Юлаев
4 - 1
3. Сал. Юлаев - Трактор
3 - 1
4. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 7
5. Трактор - Сал. Юлаев
2 - 1
6. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 2
4 - 2
1/4 финала конференции
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
3 - 4
4 - 0
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
4 - 3
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Северсталь
5 - 2
6. Северсталь - Динамо М
3 - 2
7. Динамо М - Северсталь
2 - 1
4 - 3
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
2 - 4
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
4. Авангард - Ак Барс
2 - 3
5. Ак Барс - Авангард
4 - 3
6. Авангард - Ак Барс
2 - 0
2 - 4
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
3 - 6
5. Сал. Юлаев - Сибирь
3 - 2
4 - 1
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4 - 0
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
2 - 3
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 4
4 - 0
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
4 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
6 - 2
3. Барыс - Металлург
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