В КХЛ легионерам собираются создать максимально комфортные условия. Это уже перебор

Обзор дня Алексея Шевченко.

Матч

«Трактор» сравнял счет в серии с «Металлургом», и теперь команды точно вернутся в Магнитогорск. Все-таки Илья Воробьев очень сильно страдает от отъезда Юхи Олкинуоры. Очевидно же, что Василий Кошечкин совершенно не готов проводить плей-офф в полном объеме. И вратаря нельзя ни в чем обвинить. Возраст сказывается, возможно, бурная молодость, но по дисциплине сегодня к Василию нет вопросов. В этот раз голкипера хватило только на первый период, уже к первому перерыву он был очень измотан, это бросалось в глаза даже с экрана. А ведь челябинцы в первой половине вообще редко угрожали воротам. 17 минут не хватило для восстановления, Василий посыпался. Снимать его с игры можно было раньше.

Но списывать поражение только на Кошечкина нельзя. Тренерский штаб «Трактора» осознал, что сейчас в обороне соперника есть серьезные проблемы, и наконец сыграл так, как от них требовалось. Хоккеисты шли вперед, нагружали защитников, создавали моменты, много бросали. И тут же стало понятно, почему Анвар Гатиятулин не из тех, кто любит веселый хоккей. Как только пошел упор на атаку, так сразу последовали провалы в своей зоне. При этом еще Роман Вилл провел фантастический матч, несмотря на четыре пропущенные шайбы. И его великолепный сейв не позволил «Металлургу» сравнять счет. В серии стало заметно повеселее, два периода матча оказались захватывающими, глаз не оторвать. Даже драка была, хотя непонятно, зачем биться Джошу Карри. Что он выиграл от того, что провел потасовку с Сергеем Телегиным? Хорошо, если кисть не повредил.

Совет директоров

В КХЛ не чувствуют темп жизни. Когда требуется принять какое-то быстрое решение, так все тонет в бюрократии. А сейчас лига зачем-то поторопилась, определив количество участников будущего турнира. Нет смысла гадать, что будет в сентябре. Никто не знает, куда повернет история. Но уже решено, что в следующем чемпионате сыграют 22 команды. При этом не стали дожидаться «Югру» и «Ладу», а ведь в случае с Тольятти как раз и видно, как меняется ситуация. Когда им настоятельно предложили вернуться в лигу, то положение было одно, а уже к началу апреля — совершенно другое, гораздо хуже.

Но так и будет с другими клубами. Разве кто-то знает будущее «Северстали»? Долги по зарплате у московского «Динамо» и «Барыса». Им все равно позволят заявляться? Непонятны параметры бюджетов еще десятка клубов лиги. Совет директоров мог бы собраться и в мае, а лучше в середине июня, чтобы оценить обстановку. А то опять придется менять принятые решения.

Очень плохо, что сохранили финансовые параметры. «Пол» и «потолок» на прежнем уровне — 315-900 миллионов рублей. Получается, что это сделано для богатых, так как пара команд точно найдет средства, их уже можно поздравлять с финалом, как минимум, конференций. При этом не убрали безразмерные премии для победителей, лишь сократив параметры для тех, кто попал в четверку, но не выиграл трофей. Ну какой в этом смысл-то? Давайте уж определимся — «потолок» 900 и ни копейки больше. Хоть какой-то шаг к уравниванию команд.

Неприятно поразило и то, что легионерам собираются создать максимально комфортные условия. Им будут выплачивать зарплату по курсу доллара на день зарплаты. А как быть тогда с «потолком»? Вдруг в какой-то момент доллар скакнет? И почему такие условия для легионеров? Много вопросов. Но это все оттого, что якобы совет директоров знает, что надо делать, и никого не слушает. Однако практика показывает, что они сильно ошибаются. Им бы поближе к земле быть.

МХЛ

В следующем сезоне в МХЛ будет 35 участников. Сразу два клуба добавились на «Запад», и теперь там 18 коллективов. На «Востоке» — 17. При этом не забывайте, что меняется формула. Конференции будут разделены на дивизионы, запланирован обмен между ними (9-я команда слабейших через год попадет к сильнейшим). Теперь в группе сильнейших команды будут проводить между собой по четыре матча (как сейчас), но со слабыми сыграют лишь по две игры. Но чтобы не создавать социальную разницу, клубы из второй группы могут бороться за место в плей-офф. Об этом стало известно давно.

Понятно стремление лиги поднять спортивный уровень соревнований. Уж слишком рано некоторые команды в конференциях теряют все шансы на плей-офф и просто доигрывают чемпионат. Но вообще-то, ничего страшного в этом нет. Если хотя бы один игрок из «Капитана» попадет в «Сочи», это устроит южный клуб. Если парочка человек из «Тюменского Легиона» начнет регулярно проходить в заявку «Рубина» — отлично. Да, «Красная Армия» или СКА-1946 будут бороться за победу каждый год, там такие принципы. Но победа в турнире ничего не дает хоккеистам. Молодежная лига вообще должна давать игрокам развиваться, а спортивные результаты тут на втором месте. Тем более каждый год в командах меняется по 10-15 человек.

Очевидный путь поднять интерес к турниру — объединить «Запад» и «Восток», хотя бы в первых восьмерках, но на это нет денег. Наши клубы все тратят на легионеров, которые потом уезжают в важный момент. Еще одна мотивация МХЛ — сокращение игр позволит клубам больше тренироваться. Ни один из тренеров лиги, с которыми удалось поговорить, не считают, что это пойдет на пользу. Уж для тренировок время будет всегда, а в сезоне лучше чаще играть.