Супербитва окончена. ЦСКА — в финале после победы в решающем матче серии
КХЛ. Кубок Гагарина. Финал конференций. Запад. Седьмой матч
СКА (Санкт-Петербург) — ЦСКА (Москва) — 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)
Голы: Плотников — 4 (Панкратов), 23:38 — 0:1. Плотников — 5 (Слепышев), 37:51 — 0:2. Окулов — 5 (п.в.), 58:26 — 0:3.
Вратари: Юханссон (58:03) — Федотов.
Штраф: 8 — 14.
Броски: 26 (10+9+7) — 21 (5+13+3).
Судьи: Гашилов, Оленин.
14 апреля. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец». 12 446 зрителей.
Счет в серии: 3-4.
Перед решающим седьмым матчем огненного армейского дерби Роман Ротенберг пошел на вполне себе существенные изменения: перетряхнул пары обороны, отправил смотреть хоккей на трибуны Евгения Тимкина, вернул в центр подкожного Лео Комарова, достал из запаса Эмиля Галимова и двужильного Евгения Кетова, который занял место рядом с Антоном Бурдасовым и Захаром Бардаковым в первой тройке, а главное — убрал в четвертое сочетание Андрея Кузьменко, потерявшегося в армейской рубке после гола в первом матче.
Забавно, что праворукого технаря частенько называли любимчиком главного тренера, но, сослав своего лучшего бомбардира в тройку к работоспособному, но топорному Кетову, коуч питерцев показал, что у него нет неприкасаемых. В итоге нетронутым осталось лишь звено Гусев — Воробьев — Моисеев. А вот Сергей Федоров, напротив, в очередной раз не стал ничего выдумывать и оставил победный ростер неизменным.
«Седьмая игра — это праздник спорта, праздник жизни. Это как финал Олимпиады — лучшее, что есть в хоккее. Отсутствие Кузьменко? У нас нет первого, второго, третьего и четвертого звена — у нас все звенья равны. У нас одна команда», — отделался дежурной фразой главный тренер СКА от просьбы прокомментировать решение по Кузьменко.
Кажется, лучше всего описывает то, насколько заряжены сегодня были хоккеисты, ранняя потасовка у ворот СКА, учиненная Владиславом Каменевым, сунувшим клюшку между щитками Ларсу Юханссону после свистка. Однако судьи лившееся через край возбуждение старались немедленно гасить удалениями, а сами игроки понимали, что за сброшенные перчатки можно очень дорого поплатиться. И даже за вялотекущий клинч арбитры окатили Захара Бардакова и Константина Окулова холодным душем из обоюдного двойного штрафа за грубость.
При этом помимо огня в глазах у питерцев было то, чего весь первый период не прослеживалось у ЦСКА, — постоянная нацеленность на ворота и броски практически со всех позиций. Но, несмотря на то что хозяева больше чем в два раза перебрасывали гостей, самый убойный момент стартовой двадцатиминутки создали все-таки москвичи. И если бы не Юханссон, грамотно выбивший шайбу с крюка Виталия Абрамова и отразивший бросок Павла Карнаухов вторым темпом, ЦСКА точно не ушел бы на перерыв с нулем.
Только уже в начале второго периода напор петербуржцев ослабел и ЦСКА все-таки открыл счет. Сергей Плотников, по-видимому, отдавал пас вперед Семену Панкратову, но в итоге попал в ногу партнеру и, продавив Микко Лехтонена, первым успел на подбор и с пятака поразил ворота шведского голкипера.
В стрессовой ситуации Ротенберг попытался вернуть нить игры перестановками в звеньях. Однако оборона ЦСКА вместе с Иваном Федотовым действовала максимально строго и роботоподобно, выжимая нападающих соперника к бортам и цементируя середину, а нападающие гостей старались искать голевые моменты в неприятных атаках с ходу.
И злая ирония для СКА в том, что питерцев на грань вылета на 37-й минуте своим дублем поставил именно Плотников, которого всеми силами пытался спровоцировать в первом периоде неугомонный Лео Комаров. Вывести из себя лидера гостей подкожный финн не сумел, а вот завести 31-летнего форварда, некогда бравшего Кубок Гагарина со СКА, у него получилось просто идеально. Причем после броска 16-го номера красно-синих шайба вылетела из-под перекладины так быстро, что команды по инерции продолжили играть как ни в чем не бывало, а судьи засчитали второй гол ЦСКА только после видеоповтора. Когда если не сегодня должно было прорвать одного из столпов команды Федорова, который молчал долгих шесть матчей?
В конце концов спасти главный матч сезона и заставить нервничать ЦСКА, перешедший в третьем периоде на предельно простую и безопасную игру вторым номером, петербуржцам не удалось, а вместо шквала атак они удивили полнейшей апатией в чужой зоне. Поразительно, что в самый ответственный момент СКА даже не сподобился на финальный навал на ворота Федотова. Ну и кто после такой двадцатиминутки скажет, что армейцы с Невы заслужили выход в финал?
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|Финалы конференций
|Счет в серии
|
Металлург - Трактор
|4 - 1
|
СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|14.04
|19:00
|
СКА – ЦСКА
|0 : 3