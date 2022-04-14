Как ни старались армейцы Петербурга, весомых аргументов для москвичей в седьмой игре они так и не нашли.

КХЛ. Кубок Гагарина. Финал конференций. Запад. Седьмой матч

СКА (Санкт-Петербург) — ЦСКА (Москва) — 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)

Голы: Плотников — 4 (Панкратов), 23:38 — 0:1. Плотников — 5 (Слепышев), 37:51 — 0:2. Окулов — 5 (п.в.), 58:26 — 0:3.

Вратари: Юханссон (58:03) — Федотов.

Штраф: 8 — 14.

Броски: 26 (10+9+7) — 21 (5+13+3).

Судьи: Гашилов, Оленин.

14 апреля. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец». 12 446 зрителей.

Счет в серии: 3-4.

Перед решающим седьмым матчем огненного армейского дерби Роман Ротенберг пошел на вполне себе существенные изменения: перетряхнул пары обороны, отправил смотреть хоккей на трибуны Евгения Тимкина, вернул в центр подкожного Лео Комарова, достал из запаса Эмиля Галимова и двужильного Евгения Кетова, который занял место рядом с Антоном Бурдасовым и Захаром Бардаковым в первой тройке, а главное — убрал в четвертое сочетание Андрея Кузьменко, потерявшегося в армейской рубке после гола в первом матче.

Забавно, что праворукого технаря частенько называли любимчиком главного тренера, но, сослав своего лучшего бомбардира в тройку к работоспособному, но топорному Кетову, коуч питерцев показал, что у него нет неприкасаемых. В итоге нетронутым осталось лишь звено Гусев — Воробьев — Моисеев. А вот Сергей Федоров, напротив, в очередной раз не стал ничего выдумывать и оставил победный ростер неизменным.

«Седьмая игра — это праздник спорта, праздник жизни. Это как финал Олимпиады — лучшее, что есть в хоккее. Отсутствие Кузьменко? У нас нет первого, второго, третьего и четвертого звена — у нас все звенья равны. У нас одна команда», — отделался дежурной фразой главный тренер СКА от просьбы прокомментировать решение по Кузьменко.

Кажется, лучше всего описывает то, насколько заряжены сегодня были хоккеисты, ранняя потасовка у ворот СКА, учиненная Владиславом Каменевым, сунувшим клюшку между щитками Ларсу Юханссону после свистка. Однако судьи лившееся через край возбуждение старались немедленно гасить удалениями, а сами игроки понимали, что за сброшенные перчатки можно очень дорого поплатиться. И даже за вялотекущий клинч арбитры окатили Захара Бардакова и Константина Окулова холодным душем из обоюдного двойного штрафа за грубость.

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При этом помимо огня в глазах у питерцев было то, чего весь первый период не прослеживалось у ЦСКА, — постоянная нацеленность на ворота и броски практически со всех позиций. Но, несмотря на то что хозяева больше чем в два раза перебрасывали гостей, самый убойный момент стартовой двадцатиминутки создали все-таки москвичи. И если бы не Юханссон, грамотно выбивший шайбу с крюка Виталия Абрамова и отразивший бросок Павла Карнаухов вторым темпом, ЦСКА точно не ушел бы на перерыв с нулем.

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Только уже в начале второго периода напор петербуржцев ослабел и ЦСКА все-таки открыл счет. Сергей Плотников, по-видимому, отдавал пас вперед Семену Панкратову, но в итоге попал в ногу партнеру и, продавив Микко Лехтонена, первым успел на подбор и с пятака поразил ворота шведского голкипера.

В стрессовой ситуации Ротенберг попытался вернуть нить игры перестановками в звеньях. Однако оборона ЦСКА вместе с Иваном Федотовым действовала максимально строго и роботоподобно, выжимая нападающих соперника к бортам и цементируя середину, а нападающие гостей старались искать голевые моменты в неприятных атаках с ходу.

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И злая ирония для СКА в том, что питерцев на грань вылета на 37-й минуте своим дублем поставил именно Плотников, которого всеми силами пытался спровоцировать в первом периоде неугомонный Лео Комаров. Вывести из себя лидера гостей подкожный финн не сумел, а вот завести 31-летнего форварда, некогда бравшего Кубок Гагарина со СКА, у него получилось просто идеально. Причем после броска 16-го номера красно-синих шайба вылетела из-под перекладины так быстро, что команды по инерции продолжили играть как ни в чем не бывало, а судьи засчитали второй гол ЦСКА только после видеоповтора. Когда если не сегодня должно было прорвать одного из столпов команды Федорова, который молчал долгих шесть матчей?

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В конце концов спасти главный матч сезона и заставить нервничать ЦСКА, перешедший в третьем периоде на предельно простую и безопасную игру вторым номером, петербуржцам не удалось, а вместо шквала атак они удивили полнейшей апатией в чужой зоне. Поразительно, что в самый ответственный момент СКА даже не сподобился на финальный навал на ворота Федотова. Ну и кто после такой двадцатиминутки скажет, что армейцы с Невы заслужили выход в финал?