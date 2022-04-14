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Сегодня, 21:45

Супербитва окончена. ЦСКА — в финале после победы в решающем матче серии

ЦСКА победил СКА и в четвертый раз подряд вышел в финал Кубка Гагарина
Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
Читать «СЭ» в
СКА — ЦСКА.
Фото ХК СКА
Как ни старались армейцы Петербурга, весомых аргументов для москвичей в седьмой игре они так и не нашли.

КХЛ. Кубок Гагарина. Финал конференций. Запад. Седьмой матч
СКА (Санкт-Петербург) — ЦСКА (Москва) — 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)
Голы: Плотников — 4 (Панкратов), 23:38 — 0:1. Плотников — 5 (Слепышев), 37:51 — 0:2. Окулов — 5 (п.в.), 58:26 — 0:3.
Вратари: Юханссон (58:03) — Федотов.
Штраф: 8 — 14.
Броски: 26 (10+9+7) — 21 (5+13+3).
Судьи: Гашилов, Оленин.
14 апреля. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец». 12 446 зрителей.
Счет в серии: 3-4.

Драка Захара Бардакова и&nbsp;Константина Окулова.

Перед решающим седьмым матчем огненного армейского дерби Роман Ротенберг пошел на вполне себе существенные изменения: перетряхнул пары обороны, отправил смотреть хоккей на трибуны Евгения Тимкина, вернул в центр подкожного Лео Комарова, достал из запаса Эмиля Галимова и двужильного Евгения Кетова, который занял место рядом с Антоном Бурдасовым и Захаром Бардаковым в первой тройке, а главное — убрал в четвертое сочетание Андрея Кузьменко, потерявшегося в армейской рубке после гола в первом матче.

Забавно, что праворукого технаря частенько называли любимчиком главного тренера, но, сослав своего лучшего бомбардира в тройку к работоспособному, но топорному Кетову, коуч питерцев показал, что у него нет неприкасаемых. В итоге нетронутым осталось лишь звено Гусев — Воробьев — Моисеев. А вот Сергей Федоров, напротив, в очередной раз не стал ничего выдумывать и оставил победный ростер неизменным.

ЦСКА обыграл СКА в&nbsp;серии плей-офф. ЦСКА четвертый раз подряд вышел в финал Кубка Гагарина

«Седьмая игра — это праздник спорта, праздник жизни. Это как финал Олимпиады — лучшее, что есть в хоккее. Отсутствие Кузьменко? У нас нет первого, второго, третьего и четвертого звена — у нас все звенья равны. У нас одна команда», — отделался дежурной фразой главный тренер СКА от просьбы прокомментировать решение по Кузьменко.

Кажется, лучше всего описывает то, насколько заряжены сегодня были хоккеисты, ранняя потасовка у ворот СКА, учиненная Владиславом Каменевым, сунувшим клюшку между щитками Ларсу Юханссону после свистка. Однако судьи лившееся через край возбуждение старались немедленно гасить удалениями, а сами игроки понимали, что за сброшенные перчатки можно очень дорого поплатиться. И даже за вялотекущий клинч арбитры окатили Захара Бардакова и Константина Окулова холодным душем из обоюдного двойного штрафа за грубость.

При этом помимо огня в глазах у питерцев было то, чего весь первый период не прослеживалось у ЦСКА, — постоянная нацеленность на ворота и броски практически со всех позиций. Но, несмотря на то что хозяева больше чем в два раза перебрасывали гостей, самый убойный момент стартовой двадцатиминутки создали все-таки москвичи. И если бы не Юханссон, грамотно выбивший шайбу с крюка Виталия Абрамова и отразивший бросок Павла Карнаухов вторым темпом, ЦСКА точно не ушел бы на перерыв с нулем.

Только уже в начале второго периода напор петербуржцев ослабел и ЦСКА все-таки открыл счет. Сергей Плотников, по-видимому, отдавал пас вперед Семену Панкратову, но в итоге попал в ногу партнеру и, продавив Микко Лехтонена, первым успел на подбор и с пятака поразил ворота шведского голкипера.

В стрессовой ситуации Ротенберг попытался вернуть нить игры перестановками в звеньях. Однако оборона ЦСКА вместе с Иваном Федотовым действовала максимально строго и роботоподобно, выжимая нападающих соперника к бортам и цементируя середину, а нападающие гостей старались искать голевые моменты в неприятных атаках с ходу.

И злая ирония для СКА в том, что питерцев на грань вылета на 37-й минуте своим дублем поставил именно Плотников, которого всеми силами пытался спровоцировать в первом периоде неугомонный Лео Комаров. Вывести из себя лидера гостей подкожный финн не сумел, а вот завести 31-летнего форварда, некогда бравшего Кубок Гагарина со СКА, у него получилось просто идеально. Причем после броска 16-го номера красно-синих шайба вылетела из-под перекладины так быстро, что команды по инерции продолжили играть как ни в чем не бывало, а судьи засчитали второй гол ЦСКА только после видеоповтора. Когда если не сегодня должно было прорвать одного из столпов команды Федорова, который молчал долгих шесть матчей?

В конце концов спасти главный матч сезона и заставить нервничать ЦСКА, перешедший в третьем периоде на предельно простую и безопасную игру вторым номером, петербуржцам не удалось, а вместо шквала атак они удивили полнейшей апатией в чужой зоне. Поразительно, что в самый ответственный момент СКА даже не сподобился на финальный навал на ворота Федотова. Ну и кто после такой двадцатиминутки скажет, что армейцы с Невы заслужили выход в финал?

Хоккей
КХЛ
ХК СКА
ХК ЦСКА (Москва)
Кубок Гагарина
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17
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
Финалы конференций Счет в серии
Металлург - Трактор
Металлург - Трактор
4 - 1
1. Металлург - Трактор
3 - 2
2. Металлург - Трактор
4 - 6
3. Трактор - Металлург
1 - 2
4. Трактор - Металлург
0 - 6
5. Металлург - Трактор
2 - 1
4 - 1
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
3 - 4
1. СКА - ЦСКА
1 - 3
2. СКА - ЦСКА
2 - 1
3. ЦСКА - СКА
6 - 2
4. ЦСКА - СКА
2 - 3
5. СКА - ЦСКА
3 - 2
6. ЦСКА - СКА
3 - 1
7. СКА - ЦСКА
0 - 3
3 - 4
1/2 финала конференции
СКА - Спартак
СКА - Спартак
4 - 1
1. СКА - Спартак
1 - 6
2. СКА - Спартак
2 - 1
3. Спартак - СКА
1 - 2
4. Спартак - СКА
1 - 2
5. СКА - Спартак
2 - 1
4 - 1
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
4 - 3
1. Металлург - Авангард
1 - 8
2. Металлург - Авангард
5 - 7
3. Авангард - Металлург
2 - 5
4. Авангард - Металлург
1 - 5
5. Металлург - Авангард
5 - 2
6. Авангард - Металлург
5 - 1
7. Металлург - Авангард
4 - 0
4 - 3
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
1. ЦСКА - Динамо М
3 - 2
2. ЦСКА - Динамо М
4 - 2
3. Динамо М - ЦСКА
1 - 2
4. Динамо М - ЦСКА
3 - 6
4 - 0
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
4 - 2
1. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 1
2. Трактор - Сал. Юлаев
4 - 1
3. Сал. Юлаев - Трактор
3 - 1
4. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 7
5. Трактор - Сал. Юлаев
2 - 1
6. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 2
4 - 2
1/4 финала конференции
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
2 - 4
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
4. Авангард - Ак Барс
2 - 3
5. Ак Барс - Авангард
4 - 3
6. Авангард - Ак Барс
2 - 0
2 - 4
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
4 - 3
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Северсталь
5 - 2
6. Северсталь - Динамо М
3 - 2
7. Динамо М - Северсталь
2 - 1
4 - 3
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
3 - 4
4 - 0
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
3 - 6
5. Сал. Юлаев - Сибирь
3 - 2
4 - 1
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
4 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
6 - 2
3. Барыс - Металлург
3 - 5
4. Барыс - Металлург
2 - 5
5. Металлург - Барыс
3 - 1
4 - 1
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
2 - 3
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 4
4 - 0
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4 - 0
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12.04
14.04
14.04 19:00
СКА – ЦСКА
 0 : 3
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