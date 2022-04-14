ЦСКА четвертый раз подряд вышел в финал Кубка Гагарина

ЦСКА обыграл СКА в седьмом матче серии финала плей-офф Западной конференции со счетом 3:0. Московский клуб выиграл серию со счетом 4-3 и вышел в финал Кубка Гагарина, где сыграет против «Металлурга».

Красно-синие четвертый раз подряд выходят в финал Кубка Гагарина. В 2018 году ЦСКА проиграл «Ак Барсу» (1-4), в 2021-м — «Авангарду» (2-4).

В 2019 году московский клуб впервые в своей истории выиграл Кубок Гагарина.

Напомним, что в 2020-м плей-офф был отменен из-за пандемии коронавируса.