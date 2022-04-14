Обзор дня Алексея Шевченко.

Отъезд

Томи Лямся больше не будет работать главным тренером «Салавата Юлаева». Его никто не увольнял, но финский специалист заявил, что при нынешней ситуации в мире он не может оставаться в КХЛ. Ну что же, таково его решение. Никаких претензий. Томми мог бы уехать и раньше, как сделали это другие легионеры башкирского клуба, но остался и сделал все, чтобы команда достойно билась с «Трактором» за выход в финал конференции.

Финна назначили главным 1 мая 2020 года, когда стало понятно, что Николай Цулыгин не тянет на такой должности. До этого европеец еще два сезона работал в клубе помощником тренера. И, по слухам, чуть ли не сам предложил свою кандидатуру, когда менеджеры решили что-то поменять. Посчитали, что так будет правильно. Лямся знал игроков, имел хороший контакт с легионерами, но про его тренерские качества никто ничего не знал, зарубежный опыт был не в счет. За два года Лямся не выпадал с клубом из четверки по итогам регулярного чемпионата (4-е и 3-е место), но в плей-офф не везло. Оба раза тренер вылетал во втором раунде. В сезоне-2020/21 было унизительное поражение от «Ак Барса» — 0-4, в нынешнем — вылет от «Трактора» в шести матчах. Но простая статистика необъективна. Были совершенно непохожие ситуации. Лямся в этом году шел за кубком и был близок к этому, но обстоятельства не позволили ему реализовать задуманное. Томми отработал неплохо, не идеально, но и стыдиться особо нечего. Своим он тут не стал, но и чужаком не выглядел. Можно поблагодарить его за работу в КХЛ.

Контракт

Александр Кадейкин. ХК «Салават Юлаев»

«Салавату Юлаеву» удалось сохранить свой самый ценный актив. Через две недели Александр Кадейкин выходил на рынок свободных агентов и там мог бы вписывать чуть ли не любые цифры в контракт. Ведь еще во время плей-офф гуляли слухи об интересе к форварду со стороны разных команд. За Кадейкина бы точно боролись все самые богатые клубы лиги, но руководство уфимского клуба сыграло на опережение и уговорило игрока никуда не ехать. Это яркая победа менеджмента.

Жаль, что Александр не любит длительных соглашений, предпочитает подписывать контракт на год, но следующий чемпионат будет для него пятым в составе уфимского клуба, так что хоккеист не склонен к перемене мест. Форвард сразу дал понять, что именно в Уфе он хочет выиграть кубок. По нынешним временам это не выглядит утопией.

Кроме того, «Салават Юлаев» сообщил о подписании контракта с Сергеем Шмелевым. Ранее намекали, что сохранят Николая Кулемина — вот уже и первая тройка есть. Вроде бы практически полностью будет сохранена защитная линия.

Но дыры в составе тоже имеются. Как бы ни относились к Петру Хохрякову, но сильные и отважные чеккеры нужны всем, а хоккеист точно уходит из команды. Но самая существенная потеря — вратарская. Александр Шарыченков не захотел продлевать соглашение. А на рынке-то с голкиперами беда, если еще и иностранцев не будет. Что касается Кадейкина, то впереди у него будет первый сезон, когда он будет считаться главной звездой команды. А это дополнительная ответственность.

Возвращение

Защитник Егор Замула провел всего второй матч в НХЛ в нынешнем сезоне. В карьере хоккеиста всего четыре встречи в составе «Филадельфии» за два года, но в ночь на четверг он установил рекорд по игровому времени — 22 минуты. Сыграл довольно надежно, команда уступила «Рейнджерс», но наш хоккеист не ошибался, смотрелся неплохо, хотя нельзя сказать, что прямо уж поразил всех. Главный тренер команды отметил игрока, назвал моменты, которые его порадовали, но к таким оценкам тоже надо относиться спокойно. За океаном никто никого не критикует вслух, предпочитая отметить лишь положительные качества.

Не стоит переоценивать вызов из фарм-клуба. «Летчики» потеряли шансы на выход в плей-офф, и сейчас наступил период, когда они оценивают всех, кто есть в системе. В команду регулярно вызываются парни из фарм-клуба, на них смотрят, их проверяют и делают выводы. При всей нашей любви к Егору нынешний сезон у него был не самым лучшим. В «Лихай Вэлли» он хоть и был основным защитником, но не сказать, чтобы сильно выделялся. Правда, и фарм-клуб «Флайерз» влачит жалкое существование в АХЛ, они на последнем месте в атлантическом дивизионе, без каких-либо шансов выйти в плей-офф.

Егор Замула. Фото Global Look Press

Можно ли сказать, что прогресс Егора замедлился? Наверное, да. Ждали, что он чаще будет играть в НХЛ, хотя бы проведет 20-30 игр. По разным причинам этого не получилось. Впрочем, впереди у защитника еще один сезон в системе. Самый важный — окончание контракта. Так что ждем открытия тренировочных лагерей.