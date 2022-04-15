Знарок пришел в «Ак Барс» и оставил клуб КХЛ без тренера

Обзор дня Алексея Шевченко.

Финал

ЦСКА был на грани того, чтобы закончить сезон, но одержал две победы подряд и вышел в финал. Уже в понедельник — встреча с «Металлургом» в Магнитогорске. Напомним, что у Сергея Федорова задача выступить лучше, чем в прошлом сезоне, а год назад Игорь Никитин проиграл команде из Балашихи в шести матчах. То есть даже поражение в семи играх — выполнение задачи. Но это же все равно никого не устроит.

У армейцев велики шансы выиграть трофей. У Ильи Воробьева очевидные проблемы с вратарем. Василий Кошечкин в серии против «Трактора» выглядел измотанным. Пусть он вышел победителем, армейцы будут нагружать его еще сильней. Плюс у уральцев большие проблемы с обороной. Но и козыри есть. Например, Илья Воробьев поднаторел в матчах против «роботов». Команда справилась с Бобом Хартли, затем разгромила системный «Трактор». ЦСКА из этой же породы, а хоккеисты Магнитогорска понимают, что надо делать, когда против тебя система. Правда, армейцы лишь отчасти похожи на подмосковный и челябинский коллективы. Когда у тебя в составе Константин Окулов и Владислав Каменев, то глупо делать их винтиками.

Кажется, что нас ждет долгое и интересное противостояние. В сезоне-2015/16 эти команды уже играли в финале. Тогда армейцы начали с победы — 5:1 и им «вручили» главный трофей заранее, посчитав, что финал будет быстрым. «Металлург» в итоге выиграл кубок.

Итоги

СКА не сумел выйти в финал Кубка Гагарина. Сезон для команды завершен, а главный тренер бросил на пресс-конференции загадочную фразу: «Не мне судить о работе в клубе, у СКА есть руководители». Это только на первый взгляд смешно, учитывая все должности, которые занимает Роман. Действительно, есть люди, которые могут не согласиться с политикой менеджера и отправить его в отставку. Уверен, что они будут еще размышлять, помогла или помешала клубу смена тренера в середине сезона, когда был смещен Валерий Брагин. Возможно, кстати, что эксперимент признают неудачным, и тогда будут последствия.

Новому главному тренеру не хватило опыта, чтобы выйти в финал. Поведя в серии 3-2, главный тренер не сумел распорядиться преимуществом и упустил возможность побороться за Кубок Гагарина. СКА выиграл конференцию в регулярном чемпионате, дошел до полуфинала, но вопросов все равно много. Огромное количество игроков, задействованных в сезоне, отсутствие стабильного состава, а также серьезные трансферные ошибки. Обмен Владислава Каменева стал провальным, не оправдали себя приглашения Валентина Зыкова и Александра Волкова. Странные отношения с Иваном Морозовым и Кириллом Марченко. Удивительное использование Лео Комарова, который по своим функциям был игроком четвертого звена, а выходил в первой пятерке. Вопросов очень много, и будет правильно, если их зададут. СКА — очень богатый клуб, но это им и мешает. Нужно успокоиться, прекратить использовать два неофициальных фарм-клуба в КХЛ и сосредоточиться на воспитании игроков, которые оказались в системе. Там полно перспективных ребят.

Переход

«Витязь» неожиданно остался без главного тренера — Юрий Бабенко покидает клуб. Он даже не уволен, у него закончился контракт, а новый подписать не успели, хотя все договоренности были. Так что это не отставка. Просто специалист передумал и выбрал для себя иное продолжение карьеры. Пока официально не подтверждено, но Бабенко войдет в штаб Олега Знарка в Казани. Нечасто у нас специалисты отказываются от позиции главного тренера в КХЛ, чтобы стать помощником. Это ведь другая работа, да и гораздо меньшие деньги.

Но в случае с Бабенко — вполне логичное решение. Юрий не готов быть главным. Он прекрасно разбирается в хоккее, у него есть здравые мысли, но отвечать за все он просто не готов. Нужно обладать определенным складом характера, а Бабенко был слишком уж мягким, что и подвело команду в прошлом сезоне. При том, что иногда подмосковный клуб показывал по-настоящему интересный хоккей, команде не хватило именно руководителя. Бабенко слишком много думал о тактике, забывая, что в его команде разные люди, которыми надо управлять. Он не смог. Ничего страшного. Быть хорошим ассистентом — очень достойная работа. Плохие могут легко загубить команду, в этом сезоне были яркие примеры того, как они подводили главных. В Подольске (переезд в Балашиху пока не состоялся) теперь будут искать нового тренера. Интересно, кого выберут в команду, которая хоть и решает задачу по выходу в плей-офф, но нужна совсем для другого.