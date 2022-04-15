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Сегодня, 12:15

Знарок пришел в «Ак Барс» и оставил клуб КХЛ без тренера

В «Витязе» прокомментировали уход Бабенко в «Ак Барс»
Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Читать «СЭ» в
Олег Знарок.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Обзор дня Алексея Шевченко.

Финал

ЦСКА был на грани того, чтобы закончить сезон, но одержал две победы подряд и вышел в финал. Уже в понедельник — встреча с «Металлургом» в Магнитогорске. Напомним, что у Сергея Федорова задача выступить лучше, чем в прошлом сезоне, а год назад Игорь Никитин проиграл команде из Балашихи в шести матчах. То есть даже поражение в семи играх — выполнение задачи. Но это же все равно никого не устроит.

Хоккеисты ЦСКА. «Магнитка» — ЦСКА. Суперфинал Суперкубка Гагарина

У армейцев велики шансы выиграть трофей. У Ильи Воробьева очевидные проблемы с вратарем. Василий Кошечкин в серии против «Трактора» выглядел измотанным. Пусть он вышел победителем, армейцы будут нагружать его еще сильней. Плюс у уральцев большие проблемы с обороной. Но и козыри есть. Например, Илья Воробьев поднаторел в матчах против «роботов». Команда справилась с Бобом Хартли, затем разгромила системный «Трактор». ЦСКА из этой же породы, а хоккеисты Магнитогорска понимают, что надо делать, когда против тебя система. Правда, армейцы лишь отчасти похожи на подмосковный и челябинский коллективы. Когда у тебя в составе Константин Окулов и Владислав Каменев, то глупо делать их винтиками.

Кажется, что нас ждет долгое и интересное противостояние. В сезоне-2015/16 эти команды уже играли в финале. Тогда армейцы начали с победы — 5:1 и им «вручили» главный трофей заранее, посчитав, что финал будет быстрым. «Металлург» в итоге выиграл кубок.

СКА&nbsp;&mdash; ЦСКА. Супербитва окончена. ЦСКА — в финале после победы в решающем матче серии

Итоги

СКА не сумел выйти в финал Кубка Гагарина. Сезон для команды завершен, а главный тренер бросил на пресс-конференции загадочную фразу: «Не мне судить о работе в клубе, у СКА есть руководители». Это только на первый взгляд смешно, учитывая все должности, которые занимает Роман. Действительно, есть люди, которые могут не согласиться с политикой менеджера и отправить его в отставку. Уверен, что они будут еще размышлять, помогла или помешала клубу смена тренера в середине сезона, когда был смещен Валерий Брагин. Возможно, кстати, что эксперимент признают неудачным, и тогда будут последствия.

Новому главному тренеру не хватило опыта, чтобы выйти в финал. Поведя в серии 3-2, главный тренер не сумел распорядиться преимуществом и упустил возможность побороться за Кубок Гагарина. СКА выиграл конференцию в регулярном чемпионате, дошел до полуфинала, но вопросов все равно много. Огромное количество игроков, задействованных в сезоне, отсутствие стабильного состава, а также серьезные трансферные ошибки. Обмен Владислава Каменева стал провальным, не оправдали себя приглашения Валентина Зыкова и Александра Волкова. Странные отношения с Иваном Морозовым и Кириллом Марченко. Удивительное использование Лео Комарова, который по своим функциям был игроком четвертого звена, а выходил в первой пятерке. Вопросов очень много, и будет правильно, если их зададут. СКА — очень богатый клуб, но это им и мешает. Нужно успокоиться, прекратить использовать два неофициальных фарм-клуба в КХЛ и сосредоточиться на воспитании игроков, которые оказались в системе. Там полно перспективных ребят.

Бабенко войдет в&nbsp;тренерский штаб Знарка в &laquo;Ак&nbsp;Барсе&raquo;. Бабенко войдет в тренерский штаб Знарка в «Ак Барсе»

Переход

«Витязь» неожиданно остался без главного тренера — Юрий Бабенко покидает клуб. Он даже не уволен, у него закончился контракт, а новый подписать не успели, хотя все договоренности были. Так что это не отставка. Просто специалист передумал и выбрал для себя иное продолжение карьеры. Пока официально не подтверждено, но Бабенко войдет в штаб Олега Знарка в Казани. Нечасто у нас специалисты отказываются от позиции главного тренера в КХЛ, чтобы стать помощником. Это ведь другая работа, да и гораздо меньшие деньги.

Но в случае с Бабенко — вполне логичное решение. Юрий не готов быть главным. Он прекрасно разбирается в хоккее, у него есть здравые мысли, но отвечать за все он просто не готов. Нужно обладать определенным складом характера, а Бабенко был слишком уж мягким, что и подвело команду в прошлом сезоне. При том, что иногда подмосковный клуб показывал по-настоящему интересный хоккей, команде не хватило именно руководителя. Бабенко слишком много думал о тактике, забывая, что в его команде разные люди, которыми надо управлять. Он не смог. Ничего страшного. Быть хорошим ассистентом — очень достойная работа. Плохие могут легко загубить команду, в этом сезоне были яркие примеры того, как они подводили главных. В Подольске (переезд в Балашиху пока не состоялся) теперь будут искать нового тренера. Интересно, кого выберут в команду, которая хоть и решает задачу по выходу в плей-офф, но нужна совсем для другого.

Юрий Бабенко
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Витязь
ХК СКА
ХК ЦСКА (Москва)
Олег Знарок
Кубок Гагарина
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«Магнитка» — ЦСКА. Суперфинал Суперкубка Гагарина
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
Финал КХЛ Счет в серии
Металлург - ЦСКА
Металлург - ЦСКА
0 - 0
1. Металлург - ЦСКА
0 - 0
2. Металлург - ЦСКА
0 - 0
3. ЦСКА - Металлург
0 - 0
4. ЦСКА - Металлург
0 - 0
0 - 0
Финалы конференций
Металлург - Трактор
Металлург - Трактор
4 - 1
1. Металлург - Трактор
3 - 2
2. Металлург - Трактор
4 - 6
3. Трактор - Металлург
1 - 2
4. Трактор - Металлург
0 - 6
5. Металлург - Трактор
2 - 1
4 - 1
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
3 - 4
1. СКА - ЦСКА
1 - 3
2. СКА - ЦСКА
2 - 1
3. ЦСКА - СКА
6 - 2
4. ЦСКА - СКА
2 - 3
5. СКА - ЦСКА
3 - 2
6. ЦСКА - СКА
3 - 1
7. СКА - ЦСКА
0 - 3
3 - 4
1/2 финала конференции
СКА - Спартак
СКА - Спартак
4 - 1
1. СКА - Спартак
1 - 6
2. СКА - Спартак
2 - 1
3. Спартак - СКА
1 - 2
4. Спартак - СКА
1 - 2
5. СКА - Спартак
2 - 1
4 - 1
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
4 - 3
1. Металлург - Авангард
1 - 8
2. Металлург - Авангард
5 - 7
3. Авангард - Металлург
2 - 5
4. Авангард - Металлург
1 - 5
5. Металлург - Авангард
5 - 2
6. Авангард - Металлург
5 - 1
7. Металлург - Авангард
4 - 0
4 - 3
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
1. ЦСКА - Динамо М
3 - 2
2. ЦСКА - Динамо М
4 - 2
3. Динамо М - ЦСКА
1 - 2
4. Динамо М - ЦСКА
3 - 6
4 - 0
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
4 - 2
1. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 1
2. Трактор - Сал. Юлаев
4 - 1
3. Сал. Юлаев - Трактор
3 - 1
4. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 7
5. Трактор - Сал. Юлаев
2 - 1
6. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 2
4 - 2
1/4 финала конференции
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
3 - 4
4 - 0
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
2 - 4
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
4. Авангард - Ак Барс
2 - 3
5. Ак Барс - Авангард
4 - 3
6. Авангард - Ак Барс
2 - 0
2 - 4
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
4 - 3
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Северсталь
5 - 2
6. Северсталь - Динамо М
3 - 2
7. Динамо М - Северсталь
2 - 1
4 - 3
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
3 - 6
5. Сал. Юлаев - Сибирь
3 - 2
4 - 1
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
4 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
6 - 2
3. Барыс - Металлург
3 - 5
4. Барыс - Металлург
2 - 5
5. Металлург - Барыс
3 - 1
4 - 1
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
2 - 3
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 4
4 - 0
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4 - 0
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24.04
18.04 17:00
Металлург – ЦСКА
 - : -
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