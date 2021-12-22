В КХЛ появится новый звездный форвард. Он играл с Овечкиным, брал Кубок Стэнли с Малкиным и поедет с Канадой на Олимпиаду

Эрик Фер стал игроком «Ак Барса».

Состав «Ак Барса» пополнился 36-летним нападающим Эриком Фером. Канадец стал шестым легионером в команде, а его контракт рассчитан до конца этого сезона. Клубный послужной список у форварда внушительный. С учетом плей-офф он провел в НХЛ более 700 матчей и успел поиграть за «Вашингтон», «Виннипег», «Питтсбург», «Торонто», «Сан-Хосе» и «Миннесоту». Несмотря на богатый больничный лист и солидный возраст, нападающий с энтузиазмом принял новый вызов в карьере и с нетерпением ждет приезда в Казань.

В прошлом сезоне Фер выступал за швейцарский «Серветт» и за 61 игру набрал 48 (24+24) очков при показателе полезности «+14». Недавно Эрик впервые с мая принял участие в полноценных матчах и сыграл за сборную Канады на Кубке Первого канала. «Фер — еще один опытный хоккеист, который усилит нашу команду и добавит стабильности на льду. Он способен действовать в центре и на фланге, хорош на вбрасываниях, готов выходить во всех спецбригадах. Считаем, что его обученность и опыт помогут ему быстро вписаться в команду. Эрик выигрывал Кубок Стэнли и знает, что нужно делать для победы в плей-офф», — сказал генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин.

Легенда «Вашингтона»

В 2003 году «Вашингтон» выбрал канадского форварда в первом раунде драфта НХЛ под 18-м номером. За 14 лет в лиге только один раз Фер забивал больше 20 голов в регулярке, но зарекомендовал себя как мощный и трудолюбивый форвард, способный сыграть на разных позициях. Он комфортно чувствует себя в плотной борьбе, а за счет своих габаритов (193 см и 94 кг) может продавить оборону соперника и нанести точный бросок даже из неудобной позиции. В марте 2013-го именно так игрок «Вашингтона» забил один из своих самых эффектных голов в НХЛ, разобравшись в овертайме с «Бостоном».

March 5, 2013: Eric Fehr wins it for the Capitals over the Bruins with a sick OT goal. pic.twitter.com/ei1BeN5Pd7 — This Day In Sports Clips (@TDISportsClips) March 5, 2021

«Кэпиталз» навсегда займут особое место в сердце Фера, ведь в этом клубе в сумме он провел девять лет. В «Вашингтоне» он демонстрировал свой максимум на точке вбрасывания (52,3 процента), показывал лучший бомбардирский результат (39 очков в сезоне-2009/10) и пробовал себя в различных звеньях в том числе с Александром Овечкиным и Никласом Бэкстремом. О российском нападающем у Фера остались только хорошие воспоминания: «Наблюдая за ним на тренировках, можно многому научиться. Алекс — очень одаренный игрок, и с него действительно стоит брать пример. Звучит странно, но я работаю над своим броском по его методике. На тренировках Ови ведет себя как в официальных матчах. В обычной жизни Овечкин также отличный парень. От него веет позитивом и энергией, с ним приятно находиться в раздевалке. Он любит подшучивать над партнерами — например, выдавливая в полотенце крем для бритья».

Александр Овечкин и Эрик Фер. Фото Getty Images

Однако с бывшим тренером «Вашингтона» Адамом Оутсом у Фера были не самые простые отношения. В 2013-м канадский специалист неожиданно усадил его в запас на девять матчей. Форвард заменил Овечкина в первом сочетании, когда тот выбыл из-за травмы, но после возвращения россиянина Оутс не стал разрушать второе и третье звенья, а для четвертого, по его мнению, Фер не подходил. «Ему нужно играть 15 минут за матч. За пять минут в четвертой тройке он ничего не сделает, а все подумают, что Эрик бесполезен. Конечно, тяжело говорить хоккеисту, что он пока не будет в заявке, особенно если он до этого играл хорошо. Мне впервые пришлось так сделать. Приятного в этом ничего нет, но это часть тренерской работы», — говорил тогда Оутс.

Победа в кубке и ключи от города

Карьера Фера могла получиться более яркой, но травмы постоянно преследовали игрока. По разным причинам ни в одном регулярном чемпионате НХЛ канадец не отыграл полный список матчей. В 25-летнем возрасте Эрика обменяли из «Вашингтона» в «Виннипег», где форварда рассматривали как одного из важнейших хоккеистов команды. Важным фактором было то, что Фер родился в городе Уинклер, расположенном в Манитобе. Именно в эту провинцию в 2011-м клуб перебрался из Атланты. Нападающий был очень воодушевлен вернуться домой, однако красивой истории не получилось. Операция на плече позволила форварду начать сезон только в конце ноября, а за 35 матчей он набрал всего лишь три очка. В итоге клуб решил не рисковать и не стал продлевать Фера.

Тем не менее для своего города Эрик по-прежнему остается героем. «Я всегда чувствовал поддержку жителей Уинклера. Неважно, за кого я играю и как для меня складывается сезон. Это тепло всегда находится со мной», — говорит нападающий. Когда в 2016-м в составе «Питтсбурга» форвард дошел до финала Кубка Стэнли, то в десятитысячном городке люди устраивали целые вечеринки, чтобы посмотреть матчи «Пингвинз». Он по-прежнему живет там со своей семьей. Неудивительно, что за победу в Кубке Стэнли форвард получил ключ от родного города, а жители отмечали завоевание Эриком трофея как настоящий праздник. Канадец не стал определяющей единицей того «Питтсбурга», но был крайне полезен и провел в плей-офф 23 матча из 24.

One of the coolest gifts ever! Thank you #Winkler for your support, yesterday is a day I'll never forget! pic.twitter.com/mpZ6RewzZC — Eric Fehr (@EricFehr) July 22, 2016

Фер никогда не падал духом, а покинув «Виннипег», продолжил усердно работать. Во время локаута он реанимировал свою карьеру в Финляндии и вернулся в «Вашингтон». Также показателен пример, как после скитаний в АХЛ и всего пяти матчей за полтора года в «Торонто» он продуктивно отыграл за «Сан-Хосе» и получил контракт от «Миннесоты». В 34 года нападающий решил поиграть в Швейцарии, а сейчас получил шанс не только побороться за Кубок Гагарина, но и отправиться на Олимпиаду. Для Эрика это невероятная возможность закончить карьеру на мажорной ноте.

«Я никогда не думал, что у меня будет возможность выиграть олимпийскую медаль. Выступление за Канаду — высшая честь для меня. Безусловно, если мне поступит предложение, то отправлюсь с командой в Пекин. Однако как хоккейному фанату мне бы хотелось, чтобы туда поехали игроки из НХЛ. Я думаю, это то, что хочет видеть каждый канадец. Было бы здорово наблюдать, как Макдэвид и Кросби играют вместе, борются за одну цель. Невероятно грустно лишиться такого зрелища и сильных эмоций», — говорит Фер.

Сейчас форвард решает оставшиеся вопросы с документами и в ближайшее время должен присоединиться к «Ак Барсу». «В любом бизнесе есть попадания и промахи. Мы думаем, что все срастется, но это покажет только время. Не хотелось бы гадать на кофейной гуще», — сказал главный тренер команды Дмитрий Квартальнов. Пока казанским болельщикам действительно остается только надеяться, что Фер еще сумеет продемонстрировать на льду свои лучшие качества. Опыт для этого есть, главное, чтобы не подкачало здоровье.