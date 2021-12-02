Сколько миллиардов увозят иностранцы из российских клубов КХЛ? Зарплаты всех легионеров лиги

Большое исследование «СЭ».

В октябре «СЭ» опубликовал рейтинг 150 самых высокооплачиваемых игроков КХЛ. Значительная часть из них — 58 — это легионеры российских клубов лиги. В топ-20 их и вовсе больше половины — 11. Мы узнали зарплаты всех иностранцев, выступающих в России (в том числе — суммы компенсаций за расторгнутые контракты) и посчитали, сколько денег увозят из наших клубов домой легионеры.

В 19 российских клубах КХЛ на данный момент в этом сезоне сыграло 100 легионеров, которые зарабатывают суммарно 3,927 миллиарда рублей. Это на 154 миллиона рублей меньше, чем в прошлом сезоне, хотя количество сыгравших в лиге иностранцев увеличилось (с 95 до 100). Средняя зарплата легионера в КХЛ сейчас составляет 39,3 млн рублей в год, это почти на четыре миллиона меньше, чем в прошлом сезоне.

Зарплаты легионеров в КХЛ. Фото «СЭ»

Лидер по расходам на легионеров — «Салават Юлаев», как и в прошлом году. Изменений тут практически нет: Хартикайнен, Метсола, Ларсен уже не первый год находятся в топе лиги по зарплатам, да и контракты Маннинена и Гранлунда вполне оправданы. Вопросы есть только к Плэтту (натурализованных иностранцев мы в рейтинг включаем, в отличие от коренных белорусов и казахстанцев). 35 млн рублей в год — неоправданно много для игрока, который набрал 9 (3+6) очков в 32 матчах и частенько допускает результативные ошибки.

На втором месте — «Автомобилист», который весной хитро обошел лимит, подписав натурализованных североамериканцев Принса и Блэкера. Екатеринбуржцам это мало помогает, но это уже другая история. Подбор легионеров у них очень приличный, и если не в «Автомобилисте», то в другом клубе КХЛ Спунер и Принс вряд ли получили бы намного меньше. Да Коста же, несмотря на провалы в плей-офф, стабильно набирает очки в регулярке.

СКА в нашем рейтинге представлен аж девятью игроками — армейский клуб по ходу этого сезона очень прилично изменил состав. СКА разгружал платежную ведомость, расставаясь с одними иностранцами и подписывая других. В сухом остатке: Лехтонен, Робинсон и Комаров — это значительно лучше, чем Вей, Стремвалль и Хендемарк. Последний вообще покинул лигу, Стремвалль был обменян в минское «Динамо», а Вей вернулся в «Барыс», где и начинал карьеру в КХЛ.

Мощный подбор иностранцев — у «Трактора», проходных персонажей нет. Пять из них были подписаны в прошлые сезоны, а весной челябинцы выиграли на рынке борьбу за Пулккинена. Нет вопросов и к «Авангарду» с «Магниткой» — легионеры на своем месте. Найт — один из лучших центрфорвардов КХЛ, Цегларик успешно заменил уехавшего в «Локомотив» Буше, а новички «Металлурга» Майе и Карри с ходу адаптировались в новой для себя лиге.

А вот большинство иностранцев ЦСКА сложно назвать ключевыми игроками команды. Свой уровень держит лишь Дальбек. Валльмарк после неплохого старта получил травму, Нордстрем, напротив — выбыл из строя в самом начале сезона и с трудом приходит в себя. Хуже, чем в прошлом сезоне, выглядит Гилмор, а Рейдеборн пока уступает борьбу за место основного вратаря Федотову.

Зарплаты легионеров в КХЛ. Фото «СЭ»

Удивляет попадание только во вторую часть рейтинга расходов на иностранцев сразу трех клубов, которые могут использовать платежную ведомость по максимуму. Но «Локомотив», «Ак Барс» и московское «Динамо» не использовали полностью пять легионерских вакансий — у ярославцев и казанцев и вовсе с начала сезона было по три легионера. Москвичи же по ходу сезона усилили состав недорогим шведским форвардом Антоном Ведином (17 млн рублей за оставшуюся часть чемпионата).

Ярославский клуб практически по максимуму влез под потолок зарплат — места для зарплаты легионера осталось маловато. Сейчас в «Локо» два иностранца — канадский вратарь Паскуале и американец Буше. С Петерссоном, который, как и двое вышеперечисленных, получал по 75 млн рублей в год, в Ярославле расторгли контракт и сохранили около 25 миллионов.

«Ак Барс» однозначно угадал с Уилом — канадский форвард набирает форму и играет все лучше. Неплох и американский защитник Кэмпфер, который лидирует в команде по игровому времени. А вот швед Линдхольм — стопроцентный провал. За такую же зарплату Лайпсик феерит в атаке «Магнитки», Линдхольм же — типичный игрок для нижней тройки без большого атакующего потенциала.

В «Динамо» легионеры — далеко не самые важные игроки. Да и может ли быть иначе в команде, где есть Шипачев? Но Клинкхаммер, О'Делл и Ведин по соотношению «цена/качество» очень хороши, а Линдберг набирает форму. Объединяет «Динамо», «Локомотив» и «Ак Барс» то, что по ходу сезона клубы ищут варианты на внешнем рынке, но везти из Северной Америки и Европы игроков надо было раньше. Сейчас они на контрактах, и если раньше европейские клубы с радостью отпускали игроков в КХЛ, то теперь такого нет. «Кярпят», например, не продал Мяеналанена в «Динамо», а Охтамаа — в «Ак Барс».

Зарплаты легионеров в КХЛ. Фото «СЭ»

Больше всего поражает последнее место в рейтинге «Северстали». Череповчане идут на третьем месте на Западе, и все иностранцы удачно вписаны в игру команды. В «Северстали» вообще сложно выделить одну звезду — чаще всего внимание на себя обращают вратари. Но и Пресс, и Стенквист, и Лишка периодически выстреливают.

Однозначный успех праздновала селекционная служба «Витязя»: страшно даже представить, сколько очков было бы у подмосковного клуба без приобретенных летом Кемиляйнена, Одетта и Ойямяки. Здорово себя проявляют и чешские защитники «Нефтехимика» Клок и Кнот. В отличие от легионеров «Амура», которые хоть и прибавляют по ходу сезона, но все равно не выделяются на фоне остальной команды. Например, Горшков и Николишин значат для атаки хабаровчан больше, чем Томашек и Ленц.