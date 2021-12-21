«Ак Барс» снова подписывает канадского защитника из НХЛ. Их в команде уже трое, но куда девать своих?

Обзор дня Алексея Шевченко.

Новичок

«Ак Барс» снова приобрел защитника. Контракт с клубом подписал Джейсон Демерс. Теперь понятно, почему канадцы охотно откликнулись на призыв сыграть на Кубке Первого канала. Новичок как раз сидел без клуба, а тут показал себя и получил соглашение. Это уже второй легионер казанцев за последнее время. Удивляет, что и в этот раз они взяли защитника. Теперь у Дмитрия Квартальнова есть Стивен Кэмпфер, Марк Барберио и Демерс. Вряд ли бы менеджеры команды брали игроков, не советуясь с тренером. Получается, именно главный потребовал усилить защитную линию, считая, что нынешние хоккеисты не справляются.

Прав ли тренер? Не все так однозначно. Конечно, вопросы к парням есть. Иногда все допускают ошибки, которые вполне могут оказаться результативными. Но очень странно, что в этом сезоне многие хоккеисты не показывают того, чего от них ждут. Не могли же все одновременно разучиться играть в хоккей? Не в тренерской ли делают (пусть неосознанно) так, что качественные спортсмены вдруг показывают совсем не то, чего от них ждут? Никита Лямкин совсем недавно был одним из самых прогрессирующих игроков в обороне, а теперь он совсем другой, не похож на себя в предыдущие сезоны. Остановился рост мастерства Даниила Журавлева. Хотите другой пример? Согласитесь, что и Стивен Кэмпфер совсем не тот, что был еще в начале сезона. Почему в Казани уверены, что и Демерс будет тем, кем его считают? Но приобретение неплохое. Опытный парень, умеющий играть в меньшинстве. Немного настораживает, что он не получил контракт в НХЛ. Для этого может быть много причин. Но если канадский защитник в 33 года и с отличным опытом остается без работы, то за этим стоит какая-то история.

Джейсон Демерс — в «Ак Барсе»!

33-летний канадский защитник подписал контракт до конца сезона 2021/22. В НХЛ он провёл 760 матчей, в которых набрал 230 (48+182) очков при показателе полезности «+31». Последние 4 сезона выступал за «Аризону».

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Расставание

«Адмирал» накануне обыграл «Амур» со счетом 1:0. Леонид Тамбиев показывает, что он довольно приличный тренер, с умением поставить простой, но эффективный хоккей. Выручил Никита Серебряков, но было бы неправильно считать голкипера единственным, кто принес победу. Игра команды стала немного другой. Энергозатратный, тотальный хоккей, где игрокам нужно выполнять простые задания и ничего не придумывать. В системе нового тренера «Адмирала» нужны люди, которые будут много бегать и не задавать лишних вопросов.

Накануне клуб расстался с двумя хоккеистами. Расположение команды покинули Евгений Артюхин и Иван Налимов. Евгений так и не стал важной частью команды. Не думаю, что ему вообще стоило ехать во Владивосток. Эти перелеты и смена часовых поясов и молодых прибивают, а Артюхину уже ближе к 40. Но хоккеиста понять можно. У него сорвался переход в «Сочи», сидеть без дела было нельзя, так как в КХЛ быстро забывают ветеранов, он и согласился заключить контракт. Явно этот этап у него не получился. Драться с Евгением никто не хочет, а сам он особо и не настаивает, судьи слишком внимательны к тому, как Артюхин проводит силовые приемы, в топ-6 хоккеиста давно не рассматривают. Даже сейчас Евгений не собирается завершать карьеру, возможно, что он появится в клубе КХЛ.

Ивану Налимову будет труднее найти работу. Вратарь вчистую проиграл конкуренцию Никите Серебрякову. Ни одной победы при семи поражениях — так себе статистика. При этом процент отраженных бросков — 89,1. Смысл держать его, если есть Денис Синягин, которого тот же Тамбиев лучше знает по ВХЛ? Немного смутило, что клуб отказался от двух игроков одного агента. Но кажется, что это совпадение. Решение понять можно.

Победа

Минское «Динамо» накануне совершило небольшое чудо. Как известно, любой матч в странах ЕС — это битва с местными эпидемиологическими службами, у которых совершенно другая система тестирования. Плюс бюрократия. Несколько игроков основного состава, включая главного тренера белорусов, не были инфицированы. Или были, но про это никто не знает. Оказывается, местные просто не успели предоставить результаты тестов, а по правилам без них нельзя было попасть на стадион. Наверное, КХЛ снова должна напоминать офису рижан, что в этом случае виноват будет хоккейный клуб. Договаривайтесь там со своими, чтобы анализы брали быстрее.

Но белорусская команда, выпустив на лед лишь пять защитников и десять нападающих, обыграла соперника. Причем сделала это настолько уверенно, что поневоле задумаешься, а нужны ли им в дальнейшем те, кто не попал в состав. Так ли необходимо держать на скамейке главного тренера, если без него игроки летают и разбивают клуб КХЛ? Наверное, сказалось и то, что в такие моменты все хоккеисты концентрируются, чувствуют ответственность за свои решения, да и проигрывать нельзя, если хочешь попасть в плей-офф. Молодцы, нечего сказать. Есть характер.

Особо отметил бы, что белорусская команда победила, оставив в запасе Тэйлора Бэка, Тайлера Граоваца — людей, которые чаще всего подводят команду в этом сезоне. Да и в обороне вдруг с лучшей стороны показали себя Сапего, Еременко и Шинкевич. Звоночек для легионеров: не оправдываете доверие, не такие вы и полезные, как о вас думают. Рижан лишний раз ругать не хочется. Уже надоело, да этот клуб в нынешней конфигурации совсем не нужен лиге.