Зернов: «Хет-трик посвящаю семье: маме, папе, девушке»

Нападающий «Металлурга» Денис Зернов оценил свою результативность в четвертом матче серии плей-офф КХЛ против «Барыса» (5:2). В этой игре форвард отметился хет-триком.

«Это были напряженные матчи, несмотря на счет. И нам еще есть над чем работать. Когда я забил две, не думал об этом, старался так же продолжать играть на благо команды. Получилось хорошо. Спасибо партнерам: Леха Маклюков отличный пас «один в ноль» отдал, Макс Карпов тоже здорово сыграл. Хет-трик посвящаю семье: маме, папе, девушке», — приводит слова Зернова сайт КХЛ.

«Металлург» ведет в серии со счетом 3-1. Следующая встреча пройдет в Магнитогорске 9 марта.