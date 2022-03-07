«Нефтехимик» — «Трактор: все голы четвертого матча серии плей-офф

«Трактор» обыграл «Нефтехимик» в четвертом матче серии 1/8 финала плей-офф КХЛ и вышел в следующий раунд. Встреча, прошедшая в Нижнекамске, завершилась со счетом 3:2 в пользу «Трактора».

В составе челябинцев отличились Сергей Телегин, Томаш Гика и Андрей Стась. У хозяев шайбы забросили Марат Хайруллин и Денис Вихарев.

«Трактор» выиграл серию со счетом 4-0 и стал первой командой Восточной конференции КХЛ, вышедшей во второй раунд плей-офф.