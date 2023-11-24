Зарипов полагает, что ИИХФ не скоро снимет санкции с России

Бывший нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов предположил, когда может измениться ситуация с санкциями Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ) в отношении России.

«Думаю, увы, нескоро. Я как спортсмен не буду лезть в политику. Скажу лишь, что это неправильно. Ни один из атлетов не поддерживает происходящее. По сути, идет такая же спортивная война», — цитирует Зарипова RT.

Международная федерация хоккея отстранила сборную России по хоккею от участия в международных турнирах весной 2022-го на фоне ситуации в Украине. В марте этого года организация продлила отстранение россиян на сезон-2023/24.