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Сегодня, 17:08

Зарипов полагает, что ИИХФ не скоро снимет санкции с России

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов предположил, когда может измениться ситуация с санкциями Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ) в отношении России.

«Думаю, увы, нескоро. Я как спортсмен не буду лезть в политику. Скажу лишь, что это неправильно. Ни один из атлетов не поддерживает происходящее. По сути, идет такая же спортивная война», — цитирует Зарипова RT.

Международная федерация хоккея отстранила сборную России по хоккею от участия в международных турнирах весной 2022-го на фоне ситуации в Украине. В марте этого года организация продлила отстранение россиян на сезон-2023/24.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1235939-zaripov-iihf-sankcii-rossiya
Данис Зарипов
Хоккей
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