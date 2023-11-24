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Сегодня, 18:10

«Динамо» Минск — ЦСКА: смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире

Видеотрансляция игры КХЛ «Динамо» Минск — ЦСКА в Кинопоиске начнется в 19.00 мск
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Тренер Сергей Федоров.
Сергей Федоров.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Минское «Динамо» 24 ноября дома сыграет против московского ЦСКА в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Встреча состоится на льду «Минск-Арены» в Минске. Начало — в 19.10 по московскому времени.

Посмотреть видеотрансляцию противостояния «Динамо» Минск — ЦСКА можно будет по подписке в онлайн-сервисе Кинопоиск, на канале KHL Prime и на официальном сайте КХЛ. Прямой эфир начнется в 19.00 мск.

Ключевые событиями матча «Динамо» Минск — ЦСКА будут доступны в матч-центре «СЭ».

«Динамо» с 34 очками занимает седьмое место в таблице Западной конференции. Команда тренера Сергея Федорова располагается на шестой строчке с 38 баллами.

КХЛ: новости и обзоры матчей, статистика игроков и интервью тренеров, календарь и турнирные таблицы в актуальном виде.

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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 35 23 12 50
2 Авангард 34 22 12 47
3 Лада 35 19 16 45
4 Сал. Юлаев 34 20 14 41
5 Ак Барс 34 19 15 40
6 Трактор 34 18 16 40
7 Автомобилист 35 18 17 40
8 Сибирь 34 15 19 35
9 Амур 34 14 20 34
10 Нефтехимик 34 14 20 34
11 Барыс 35 10 25 27
12 Адмирал 32 9 23 24
Западная конференция И В П О
1 Спартак 35 23 12 49
2 Динамо М 34 23 11 49
3 Локомотив 33 21 12 44
4 Торпедо 34 20 14 42
5 СКА 33 20 13 40
6 ЦСКА 33 18 15 38
7 Динамо Мн 32 15 17 34
8 Северсталь 34 14 20 33
9 Куньлунь РС 37 12 25 29
10 Сочи 35 13 22 28
11 Витязь 34 12 22 28
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Амур – Северсталь
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24.11 12:30
Адмирал – Сочи
 3 : 1
24.11 19:10
Динамо Мн – ЦСКА
 - : -
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