Баскетбол
Евролига
Новости
Таблицы Календарь / результаты Женщины Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Евролига

Сегодня, 15:16

Руководитель совета тренеров Евролиги Шашич: «Верю, что очень скоро ситуация с отстранением российских команд закончится»

Владислав Корегин
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Руководитель совета тренеров Евролиги Горан Шашич ответил на вопрос о возможном возвращении команд из России в международные турниры.

«То, что случилось с российскими командами, — это историческая несправедливость. Я верю, что очень скоро это все закончится. Конечно, Евролиге недостает российских команд. Можно просто посмотреть на рейтинги, где были российские команды до отстранения. Они обязаны вернуться. Также отмечу, что Единая лига ВТБ, на мой взгляд, все еще является второй лучшей лигой в Европе после испанской», — цитирует Шашича ТАСС.

4 июля 2023 года члены ассамблеи Евролиги приняли решение продлить отстранение российских баскетбольных клубов от соревнований на сезон-2023/24.

Источник: ТАСС
Баскетбол
Евролига
2
Читайте также
Тихонов не преклонил знамя СССР перед президентом США на Олимпиаде-80
Понтус Вернблум извинился перед народом Швеции за игру в России
Роспотребнадзор выявил в России новый вариант коронавируса FLiRT
В РПЛ из Первой лиги поднимаются клубы без болельщиков, с пустыми трибунами и долгами. Что происходит с «Химками», «Махачкалой» и «Арсеналом»
Муфтий Москвы предупредил о последствиях запрета никаба в России
Россияне рассказали о способах отслеживания доходов и расходов
Популярное видео
Финляндия — Швейцария: чемпионат мира, видеообзор матча
Швеция — Словакия: чемпионат мира, видеообзор матча
Канада — Чехия: чемпионат мира, видеообзор матча
Латвия — США: чемпионат мира, видеообзор матча
Франция — Германия: чемпионат мира, видеообзор матча
Австрия — Великобритания: чемпионат мира, видеообзор матча
Дмитрий Овчинников возвращается в «Сибирь»
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Финляндия — Дания: чемпионат мира, видеообзор матча
Казахстан — Польша: чемпионат мира, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
Швеция — Франция: чемпионат мира, видеообзор матча
Великобритания — Норвегия: чемпионат мира, видеообзор матча
Интервью с Романом Ротенбергом и репортаж с Кубка Юнисон
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
Швейцария — Канада: чемпионат мира, видеообзор матча
Словакия — Латвия: чемпионат мира, видеообзор матча
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 3
США — Казахстан: чемпионат мира, видеообзор матча
Норвегия — Австрия: чемпионат мира, видеообзор матча
Прохоркин покидает «Авангард»
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
«Было болезненно смотреть на костылях Олимпиаду». Наша скороходка показывает лучшие результаты в мире, но их не замечают
«Когда я играл в России, ситуация в мире была другой!» Вернблум извинился за выступления за ЦСКА
«Олимпиада для меня — уже не вершина спорта». Далалоян предрекает появление альтернативы Играм
Российские саночники приступили к подготовке к предолимпийскому сезону
Что еще русского можно запретить на Олимпиаде в Париже? Вредные советы
МВД Франции не отвечает на письмо российских волонтеров об участии в Олимпиаде
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

У Евролиги нет точной даты обсуждения возвращения российских клубов

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости