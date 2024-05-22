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Париж-2024

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Даванков: «Я поддерживаю спортсменов, которые поедут на Олимпиаду в нейтральном статусе»

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Вице-спикер Госдумы, бывший кандидат в президенты России Владислав Даванков поддержал российских спортсменов, которые могут поехать на Олимпийские игры в Париже в нейтральном статусе.

«Я поддерживаю тех спортсменов, которые поедут на Олимпийские игры. Если человек всю жизнь работал и шел к этому, нужно дать ему эту возможность. Слова Винер про «сборную бомжей»? Однозначно, я не согласен с этим. Считаю, что спортсмен достоин и заслуживает того, чтобы показывать лучший результат, потому что все знают, из какой они страны. Если есть возможность, надо участвовать», — цитирует Даванкова Metaratings.ru.

 
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Олимпиада-2024 в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа. В декабре 2023 года МОК допустил россиян и белорусов до участия в Играх в нейтральном статусе. На соревнованиях будет запрещена демонстрация официальной символики России и Белоруссии.

Источник: Metaratings.ru
Олимпиада
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