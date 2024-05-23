Новиков: «От возвращения России спорт и болельщики только выиграют»

Заслуженный тренер России Юрий Новиков прокомментировал возможное возвращение отечественных спортсменов на международные турниры.

«Я, как болельщик, должен выразить уважение хоккею за то, что он дает возможность смотреть игры в мае на американском континенте и чемпионате мира в Праге. Хоккей живет. Я надеюсь, что мы туда вернемся и будем участвовать. Это придаст больший соревновательный и политический уровень. От этого противостояния спорт и болельщики только выиграют», — приводит слова Новикова «РБ Спорт».

Чемпионат мира-2024 проходит в чешских Праге и Остраве. Ранее стали известны четвертьфинальные пары турнира.

Сборная России отстранена от международных соревнований по решению Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ).