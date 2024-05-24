Олимпийскую чемпионку Бацарашкину лишили возможности выступить на Олимпиаде в Париже

Двукратная олимпийская чемпионка по пулевой стрельбе Виталина Бацарашкина не сможет выступить на Олимпиаде-2024 в Париже, сообщила тренер спортсменки Наталья Кудрина.

Бацарашкина не получила нейтральный статус от Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF).

«Выставили очень много условий. В частности, надо не быть связанным ни с армией, ни с «Динамо», ни с ДОСААФ, спортсмены должны быть абсолютно нейтральными. А она офицер Росгвардии, так что перспектив пока у нас ноль. Даже мне как тренеру пришел отказ, потому что я представляю общество «Динамо». Получается, что сейчас у нас нейтральные спортсмены — это молодые ребята, второй эшелон, который, к сожалению, еще себя не проявил», — приводит ТАСС слова Кудриной.

27-летняя Бацарашкина выиграла два золота на Играх-2021 в Токио (Япония) в стрельбе из пневматического пистолета. Также у нее есть две серебряные медали Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

Летняя Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены смогут выступить на Играх в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах. Россиянам будет запрещено демонстрировать любую связь со своей страной, их результаты не будут учтены в медальном зачете.