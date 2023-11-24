«Адмирал» — «Сочи»: видеообзор матча КХЛ

«Адмирал» обыграл «Сочи» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ со счетом 3:1. Встреча прошла во Владивостоке 24 ноября.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

У победителей голами отметились Егор Морозов, сделавший также результативную передачу, Даниил Гутик и Александр Шевченко. У хозяев единственную шайбу забросил Амир Гараев.