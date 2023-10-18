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Сегодня, 02:45

Юров назвал причины победы «Металлурга» над «Автомобилистом»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Металлурга» Данила Юров прокомментировал победу над «Автомобилистом» (4:0) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Тяжелая игра, «Автомобилист» до этого дома не проиграл ни разу, мы хорошо выполнили установку тренера. Всегда старались играть в атаку, сейчас получается хорошо играть через пас, комбинации различные, здорово, что получается, дай бог, будет так продолжаться. Был ли наигран гол? У нас наиграно чуть другое, но шайба отскочила удачно, в какой-то степени повезло. Взаимодействие в молодежной тройке? С Гребенкиным еще в школе играли, с Грассом — в «Лисах», надо просто больше общаться в жизни и находить общий язык», — цитирует пресс-служба лиги Юрова.

«Металлург» набрал 31 очко после 21 матча и продолжает лидировать в Восточной конференции. «Автомобилист» — третий (26 очков после 20 игр).

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/10/17/521357.html
Данила Юров
Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Металлург (Магнитогорск)
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