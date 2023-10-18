«Лада» — «Барыс»: прямая трансляция матча КХЛ
Матч КХЛ «Лада» — «Барыс» начнется в 18.00 мск
«Лада» и «Барыс» в среду, 18 октября, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ — 2023/24. Встреча пройдет на стадионе «Лада Арена» в Тольятти. Начало — 18.00 по московскому времени.
Следить за матчем в прямом эфире можно на сайте КХЛ, также с помощью онлайн-сервисов «Кинопоиск» и Okko Sport. Ключевые события игры «Лада» — «Барыс» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».
«Лада» набрала 22 очка и занимает 5-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции. В активе «Барыса» 16 баллов, команда находится на 11-м месте Восточной конференции.
Турнирная таблица КХЛ в актуальном виде по всей лиге с конференциями и дивизионами доступна в разделе на нашем сайте.
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23.10
|18.10
|18:00
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Лада – Барыс
|- : -
|18.10
|19:00
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Торпедо – Сибирь
|- : -
|18.10
|19:00
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Витязь – Авангард
|- : -
|18.10
|19:00
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Нефтехимик – Адмирал
|- : -
|18.10
|19:30
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Динамо М – Северсталь
|- : -
|18.10
|19:30
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Сочи – Спартак
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