«Лада» и «Барыс» в среду, 18 октября, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ — 2023/24. Встреча пройдет на стадионе «Лада Арена» в Тольятти. Начало — 18.00 по московскому времени.

Следить за матчем в прямом эфире можно на сайте КХЛ, также с помощью онлайн-сервисов «Кинопоиск» и Okko Sport. Ключевые события игры «Лада» — «Барыс» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

«Лада» набрала 22 очка и занимает 5-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции. В активе «Барыса» 16 баллов, команда находится на 11-м месте Восточной конференции.

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