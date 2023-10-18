Заварухин: «Безответственность привела к голам в матче с «Металлургом», будем разбираться»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал поражение от «Металлурга» (0:4) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Проигрывая 0:2, можно занести в актив третий период, до удаления, где мы пропустили два гола. Люди, которые выходят, они — мастера, они должны исполнять, забивать голы, а не пропускать. Безответственность привела к этим голам, будем разбираться, ставить других ребят на большинство, если это будет происходить.

Недоработали момент во втором голе? Да, была недоработка в обороне на возврате — то ли не увидели этого игрока, который бежал на ворота, хотя мы владели шайбой в зоне соперника, делали наложения. Надо в каждом моменте дорабатывать, соперник не прощает ошибок. В игре не хватало злости — надо с горящими глазами ехать на пятак, закрывать вратаря — может, в трусы вратаря попадет, в клюшку отскочит, но такие моменты нужны. Романцев не попал в ворота перед первым голом — забивайте голы, будет преимущество, и уже по другому играет команда, раскрывается соперник. Постараемся завтра на тренировке поработать над этим компонентом», — цитирует пресс-служба лиги Заварухина.

«Металлург» набрал 31 очко после 21 матча и продолжает лидировать в Восточной конференции. «Автомобилист» — третий (26 очков после 20 игр).