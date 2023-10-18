Заварухин: «Безответственность привела к голам в матче с «Металлургом», будем разбираться»
Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал поражение от «Металлурга» (0:4) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
«Проигрывая 0:2, можно занести в актив третий период, до удаления, где мы пропустили два гола. Люди, которые выходят, они — мастера, они должны исполнять, забивать голы, а не пропускать. Безответственность привела к этим голам, будем разбираться, ставить других ребят на большинство, если это будет происходить.
Недоработали момент во втором голе? Да, была недоработка в обороне на возврате — то ли не увидели этого игрока, который бежал на ворота, хотя мы владели шайбой в зоне соперника, делали наложения. Надо в каждом моменте дорабатывать, соперник не прощает ошибок. В игре не хватало злости — надо с горящими глазами ехать на пятак, закрывать вратаря — может, в трусы вратаря попадет, в клюшку отскочит, но такие моменты нужны. Романцев не попал в ворота перед первым голом — забивайте голы, будет преимущество, и уже по другому играет команда, раскрывается соперник. Постараемся завтра на тренировке поработать над этим компонентом», — цитирует пресс-служба лиги Заварухина.
«Металлург» набрал 31 очко после 21 матча и продолжает лидировать в Восточной конференции. «Автомобилист» — третий (26 очков после 20 игр).
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|21
|14
|7
|31
|2
|Ак Барс
|18
|13
|5
|27
|3
|Автомобилист
|20
|12
|8
|26
|4
|Сал. Юлаев
|18
|11
|7
|22
|5
|Лада
|20
|9
|11
|22
|6
|Авангард
|17
|10
|7
|22
|7
|Трактор
|20
|9
|11
|20
|8
|Амур
|18
|7
|11
|19
|9
|Сибирь
|18
|7
|11
|17
|10
|Нефтехимик
|18
|6
|12
|16
|11
|Барыс
|19
|5
|14
|16
|12
|Адмирал
|17
|5
|12
|12
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|19
|14
|5
|29
|2
|Спартак
|20
|13
|7
|28
|3
|Торпедо
|19
|12
|7
|25
|4
|Динамо М
|19
|12
|7
|25
|5
|Сочи
|19
|11
|8
|23
|6
|ЦСКА
|19
|10
|9
|21
|7
|СКА
|18
|10
|8
|20
|8
|Северсталь
|17
|8
|9
|18
|9
|Динамо Мн
|17
|8
|9
|18
|10
|Куньлунь РС
|22
|6
|16
|14
|11
|Витязь
|19
|4
|15
|10
|18.10
|18:00
|
Лада – Барыс
|- : -
|18.10
|19:00
|
Торпедо – Сибирь
|- : -
|18.10
|19:00
|
Витязь – Авангард
|- : -
|18.10
|19:00
|
Нефтехимик – Адмирал
|- : -
|18.10
|19:30
|
Динамо М – Северсталь
|- : -
|18.10
|19:30
|
Сочи – Спартак
|- : -