Самонов: «Бывает желание ответить кулаками. Но разум берет верх»

Вратарь «Салавата Юлаева» Александр Самонов в интервью «СЭ» рассказал о том, как ему удается сохранять спокойствие во время игры.

— Недавно Михаил Бердин побил игрока «Куньлуня». У тебя было такое желание когда-нибудь — просто взять и кулаками ответить?

— Внутренне, наверное, да, есть где-то. Но все равно, разум берет верх. Понимаешь после игры, что оно не стоит того. Миша молодец, что он команду завел и показал, что вратари — не из робкого десятка.

— Видел когда-нибудь, чтобы вратари друг с другом дрались?

— Только на видео, вживую не было.

— Тебя вообще сложно вывести из себя?

— Стараюсь просто не реагировать на это все. У меня есть своя работа на поле, свои задачи. Стараюсь их придерживаться. Бывает, да, эмоции, несправедливость какая-нибудь на площадке, хочется завестись. Но стараешься все равно оставаться более хладнокровным.