Самонов: «У Плотникова и Слепышева бросок сильнее, чем у Буше»

Вратарь «Салавата Юлаева» Александр Самонов в интервью «СЭ» сравнил броски Рида Буше и остальных игроков.

— Рид Буше из «Авангарда» нереальные цифры демонстрирует, 44 шайбы забросил, но в трех матчах против «Салавата», когда ты был в воротах, он забил только один гол. Какой-то секрет против него нашел?

— Да нет никаких секретов. Просто ты понимаешь, что ребята могут где-то забить, исполнить. Побольше фокуса на этот момент и все.

— У Буше самый сильный бросок в лиге?

— Есть ребята, которые сильнее бросают, не в обиду ему. У него бросок резкий, хлесткий, он неплохой снайпер.

— У кого сильнее бросок?

— У того же Антона Слепышева, Сергея Плотникова.