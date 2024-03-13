Что будет дальше с «Ак Барсом» и ЦСКА? Live с Зислисом, Шевченко и Потаповым — в 14.00

Михаил Зислис, Алексей Шевченко и наш эксперт Алексей Потапов обсудят итоги стартового раунда Кубка Гагарина — в эфире на YouTube-канале «СЭ Хоккейный» в 14.00 по московскому времени.

Главные темы онлайна:

— Билялетдинов, Федоров и Козлов — кого уволят, а кого нет;

— какой будет перестройка ЦСКА и «Ак Барса»;

— кто сейчас фаворит Кубка Гагарина;

— анонс серий второго раунда.