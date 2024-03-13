Защитник «Торпедо» Бреус назвал причины поражения от СКА в серии первого раунда Кубка Гагарина

Защитник «Торпедо» Дмитрий Бреус прокомментировал вылет своей команды из Кубка Гагарина от СКА (1-4).

«Вторая игра нас пошатнула. Мы практически до конца вели в счете, и, наверное, многие посчитали, что уже победили. Надо играть в любом случае до конца, и даже если игра уходит в овертайм, надо дожимать, все равно побеждать. Ну а уже в Нижнем Новгороде мы не показали свой хоккей, поэтому такой результат», — приводит слова Бреуса Metaratings.ru.

9 марта СКА в пятом матче серии первого раунда Кубка Гагарина дома обыграл «Торпедо» со счетом 3:0.

В плей-офф Бреус сыграл 5 матчей, в которых набрал 1 (0+1) очко.