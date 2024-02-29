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Сегодня, 09:30

Самонов: «Сила «Салавата» — в мобильности, движении»

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Вратарь «Салавата Юлаева» Александр Самонов в интервью «СЭ» рассказал о том, как себя чувствует в уфимской команде.

— Как сам для себя оцениваешь сезон на данный момент? Насколько удачно ты влился в «Салават», насколько тебе нравится в команде?

— Мне комфортно, все нравится, хорошая система, партнеры по команде, руководство. Получаю удовольствие от хоккея. Итоги сезона будем подводить весной.

— На твой взгляд, в чем главная сила «Салавата Юлаева» сейчас?

— Я думаю, что в мобильности команды, в движении, в атаке. Именно таков залог успеха.

— Как происходит выбор вратаря в «Салавате»? Заранее вам говорят, в день игры или непосредственно перед матчем?

— Плюс-минус какое-то понимание есть, кто сколько сыграет. Если не болезни, травмы или еще что-нибудь, мы примерно знаем, когда кто играет.

— Бывает такое, что за неделю знаешь, что в дерби сыграешь?

— Да нет, всякое за неделю может случиться, не дай бог, конечно. Говорят, условно, за день до игры.

Александр Самонов. «Салават Юлаев» готов выиграть Кубок Гагарина". Интервью лучшего вратаря КХЛ

КХЛ
ХК Салават Юлаев
Александр Самонов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 68 44 24 95
2 Авангард 68 43 25 92
3 Сал. Юлаев 68 42 26 90
4 Ак Барс 68 41 27 84
5 Автомобилист 68 37 31 82
6 Трактор 68 37 31 80
7 Лада 68 32 36 78
8 Амур 68 29 39 71
9 Нефтехимик 68 27 41 69
10 Сибирь 68 28 40 67
11 Адмирал 68 21 47 54
12 Барыс 68 21 47 50
Западная конференция И В П О
1 Динамо М 68 46 22 98
2 СКА 68 46 22 95
3 Локомотив 68 44 24 93
4 Спартак 68 40 28 88
5 Северсталь 68 36 32 80
6 ЦСКА 68 34 34 76
7 Торпедо 68 34 34 75
8 Динамо Мн 68 32 36 69
9 Куньлунь РС 68 25 43 56
10 Сочи 68 23 45 53
11 Витязь 68 20 48 48
1/4 финала конференции Счет в серии
Металлург Мг - Амур
Металлург Мг - Амур
0 - 0
1. Металлург Мг - Амур
0 - 0
2. Металлург Мг - Амур
0 - 0
3. Амур - Металлург Мг
0 - 0
4. Амур - Металлург Мг
0 - 0
0 - 0
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
0 - 0
1. СКА - Торпедо
0 - 0
2. СКА - Торпедо
0 - 0
3. Торпедо - СКА
0 - 0
4. Торпедо - СКА
0 - 0
0 - 0
Динамо М - Динамо Мн
Динамо М - Динамо Мн
0 - 0
1. Динамо М - Динамо Мн
0 - 0
2. Динамо М - Динамо Мн
0 - 0
3. Динамо Мн - Динамо М
0 - 0
4. Динамо Мн - Динамо М
0 - 0
0 - 0
Авангард - Лада
Авангард - Лада
0 - 0
1. Авангард - Лада
0 - 0
2. Авангард - Лада
0 - 0
3. Лада - Авангард
0 - 0
4. Лада - Авангард
0 - 0
0 - 0
Спартак - Северсталь
Спартак - Северсталь
0 - 0
1. Спартак - Северсталь
0 - 0
2. Спартак - Северсталь
0 - 0
3. Северсталь - Спартак
0 - 0
4. Северсталь - Спартак
0 - 0
0 - 0
Локомотив - ЦСКА
Локомотив - ЦСКА
0 - 0
1. Локомотив - ЦСКА
0 - 0
2. Локомотив - ЦСКА
0 - 0
3. ЦСКА - Локомотив
0 - 0
4. ЦСКА - Локомотив
0 - 0
0 - 0
Ак Барс - Автомобилист
Ак Барс - Автомобилист
0 - 0
1. Ак Барс - Автомобилист
0 - 0
2. Ак Барс - Автомобилист
0 - 0
3. Автомобилист - Ак Барс
0 - 0
4. Автомобилист - Ак Барс
0 - 0
0 - 0
Сал. Юлаев - Трактор
Сал. Юлаев - Трактор
0 - 0
1. Сал. Юлаев - Трактор
0 - 0
2. Сал. Юлаев - Трактор
0 - 0
3. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 0
4. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 0
0 - 0
Результаты / календарь
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5.03
29.02 17:00
Сал. Юлаев – Трактор
 - : -
29.02 19:30
Ак Барс – Автомобилист
 - : -
29.02 19:30
Спартак – Северсталь
 - : -
29.02 19:30
Локомотив – ЦСКА
 - : -
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