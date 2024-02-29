Самонов: «Сила «Салавата» — в мобильности, движении»

Вратарь «Салавата Юлаева» Александр Самонов в интервью «СЭ» рассказал о том, как себя чувствует в уфимской команде.

— Как сам для себя оцениваешь сезон на данный момент? Насколько удачно ты влился в «Салават», насколько тебе нравится в команде?

— Мне комфортно, все нравится, хорошая система, партнеры по команде, руководство. Получаю удовольствие от хоккея. Итоги сезона будем подводить весной.

— На твой взгляд, в чем главная сила «Салавата Юлаева» сейчас?

— Я думаю, что в мобильности команды, в движении, в атаке. Именно таков залог успеха.

— Как происходит выбор вратаря в «Салавате»? Заранее вам говорят, в день игры или непосредственно перед матчем?

— Плюс-минус какое-то понимание есть, кто сколько сыграет. Если не болезни, травмы или еще что-нибудь, мы примерно знаем, когда кто играет.

— Бывает такое, что за неделю знаешь, что в дерби сыграешь?

— Да нет, всякое за неделю может случиться, не дай бог, конечно. Говорят, условно, за день до игры.