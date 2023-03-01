Серебряков установил рекорд «Адмирала» по количеству сэйвов в Кубке Гагарина

«Адмирал» в гостях победил «Салават Юлаев» в матче первого раунда плей-офф КХЛ — 2:1.

Вратарь «Адмирала» Никита Серебряков отразил 55 бросков и установил новый рекорд клуба по количеству сэйвов в матчах плей-офф.

Он превзошел достижение Евгения Иванникова, который совершил 53 сэйва в матче с «Металлургом» в 2014 году.

Серебряков был признан первой звездой матча.