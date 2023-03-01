Серебряков установил рекорд «Адмирала» по количеству сэйвов в Кубке Гагарина
«Адмирал» в гостях победил «Салават Юлаев» в матче первого раунда плей-офф КХЛ — 2:1.
Вратарь «Адмирала» Никита Серебряков отразил 55 бросков и установил новый рекорд клуба по количеству сэйвов в матчах плей-офф.
Он превзошел достижение Евгения Иванникова, который совершил 53 сэйва в матче с «Металлургом» в 2014 году.
Серебряков был признан первой звездой матча.
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