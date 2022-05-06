Вратарь Федотов подписал трехлетний контракт с «Филадельфией»

Как стало известно «СЭ», вратарь Иван Федотов подписал трехлетний контракт с «Филадельфией».

После победы с ЦСКА в Кубке Гагарина Федотов заявил о желании продолжить карьеру в НХЛ.

25-летний голкипер принял участие во всех 22 матчах в плей-офф КХЛ, став лучшим по проценту отраженных шайб (93,7 процентов).

В ЦСКА Федотов выступает с 2021 года.