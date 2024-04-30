Канарейкин: «Миронов должен стать одним из лидеров обороны «Спартака»

Заслуженный тренер России Федор Канарейкин поделился мнением о возможном переходе защитника Андрея Миронова из «Динамо» в «Спартак».

«Тропинка для Миронова в «Спартак» уже протоптана — Зайцев в прошлом сезоне тоже пришел в команду из «Динамо». Да и Жамнов тоже воспитанник динамовского хоккея. Защита «Спартака» нуждается в укреплении, Миронов станет важной боевой единицей. Конечно, Андрей — игрок первых двух звеньев, в перспективе он должен стать одним из лидеров обороны», — приводит Metaratings.ru слова Канарейкина.

Ранее в «Динамо» сообщили, что Миронов покинул клуб по финансовым причинам

По информации «СЭ», рекордсмен бело-голубых по количеству матчей продолжит карьеру в «Спартаке».