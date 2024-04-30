Агент Марушева ответил на вопрос о будущем нападающего в «Ак Барсе»
Шуми Бабаев, агент форварда Максима Марушева, прокомментировал уход хоккеиста из «Сибири». 25-летний нападающий выступал за клуб на правах аренды.
«Останется ли Максим в «Ак Барсе» или его будут еще отдавать в аренду? Все будет зависеть от «Ак Барса». У Марушева действующий контракт с клубом еще на год. «Ак Барс» будет принимать по нему решение», — приводит «РБ Спорт» слова Бабаева.
Также он ответил, чего не хватило хоккеисту, чтобы проявить себя после возвращения из АХЛ.
«Думаю, ему не хватило доверия», — добавил агент.
Марушев провел за «Сибирь» 13 игр, не набрав очков. Также он сыграл 15 матчей за «Трактор» и отметился одной результативной передачей. В обеих командах форвард выступал на правах аренды из «Ак Барса», с которым подписал контракт по возвращении в Россию летом 2023 года.
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|34
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|8
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|20
|48
|48
|Финал
|Счет в серии
|
Металлург Мг - Локомотив
Металлург Мг - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|1/2 финала
|
Металлург Мг - Автомобилист
|4 - 3
|
Локомотив - Трактор
Локомотив - Трактор
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|1/4 финала
|
СКА - Автомобилист
|1 - 4
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Металлург Мг - Спартак
|4 - 2
|
Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
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|0 - 4
|
Авангард - Локомотив
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|1/4 финала конференции
|
Металлург Мг - Амур
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
|4 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
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|
Авангард - Лада
|4 - 1
|
Локомотив - ЦСКА
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|
Ак Барс - Автомобилист
|1 - 4
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Трактор
|2 - 4
|24.04
|19:00
|
Локомотив – Металлург Мг
|1 : 2