Агент Марушева ответил на вопрос о будущем нападающего в «Ак Барсе»

Шуми Бабаев, агент форварда Максима Марушева, прокомментировал уход хоккеиста из «Сибири». 25-летний нападающий выступал за клуб на правах аренды.

«Останется ли Максим в «Ак Барсе» или его будут еще отдавать в аренду? Все будет зависеть от «Ак Барса». У Марушева действующий контракт с клубом еще на год. «Ак Барс» будет принимать по нему решение», — приводит «РБ Спорт» слова Бабаева.

Также он ответил, чего не хватило хоккеисту, чтобы проявить себя после возвращения из АХЛ.

«Думаю, ему не хватило доверия», — добавил агент.

Марушев провел за «Сибирь» 13 игр, не набрав очков. Также он сыграл 15 матчей за «Трактор» и отметился одной результативной передачей. В обеих командах форвард выступал на правах аренды из «Ак Барса», с которым подписал контракт по возвращении в Россию летом 2023 года.