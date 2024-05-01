Спортивный директор «Спартака» Беляев: «У нас не будет контрактов на 80 миллионов рублей в год»
Спортивный директор «Спартака» Роман Беляев в интервью «СЭ» рассказал о финансовой философии клуба и контрактах хоккеистов красно-белых.
— В «Спартаке» нет игроков с высокими зарплатами для всей лиги, как в «Авангарде», «Салавате Юлаеве», СКА. Чтобы бороться за игроков уровня Никиты Гусева, Владимира Ткачева, Александра Хмелевски, нужно предлагать большие деньги. Готов ли на это «Спартак»? Вашей концепции соответствуют новички с зарплатой 80+ миллионов рублей?
— Нет, в «Спартак» на сегодняшний день такое невозможно. Мы готовы давать достойные контракты игрокам. Гарантированная часть контракта в «Спартаке» не самая большая по меркам КХЛ, но в клубе есть система бонусов, как индивидуальных, так и командных. Игроки при достижении определенных результатов при хорошем сезоне могут зарабатывать на уровне ведущих хоккеистов лиги. Мы предлагаем хоккеистам наши правила. Если они соглашаются, то подписывают контракт и играют за «Спартак».
Клуб действует строго в рамках регламента. Мы можем предложить хорошую локацию, условия для развития, хорошие бытовые условия. Ко всем игрокам у нас одинаковые требования и одинаковое отношение. Мы не можем и не хотим рушить баланс контрактов в раздевалке. Это очень тонкий момент, которому уделяем большое внимание.
— Самый большой оклад в «Спартаке»?
— Вы же знаете, что это контракт Голдобина.
— Контракт выше, чем у Голдобина, вы не можете предложить?
— Нет. Гарантированная часть контракта в нашей команде максимальная у Голдобина — 45 миллионов. Но есть бонусная часть, при выполнении которой можно заработать очень достойные деньги, находясь в Москве. Каждый выбирает лучшие бытовые условия для себя и своей семьи. Условия, которые мы предлагаем, конкурентоспособны.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|44
|24
|95
|2
|Авангард
|68
|43
|25
|92
|3
|Сал. Юлаев
|68
|42
|26
|90
|4
|Ак Барс
|68
|41
|27
|84
|5
|Автомобилист
|68
|37
|31
|82
|6
|Трактор
|68
|37
|31
|80
|7
|Лада
|68
|32
|36
|78
|8
|Амур
|68
|29
|39
|71
|9
|Нефтехимик
|68
|27
|41
|69
|10
|Сибирь
|68
|28
|40
|67
|11
|Адмирал
|68
|21
|47
|54
|12
|Барыс
|68
|21
|47
|50
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|68
|46
|22
|98
|2
|СКА
|68
|46
|22
|95
|3
|Локомотив
|68
|44
|24
|93
|4
|Спартак
|68
|40
|28
|88
|5
|Северсталь
|68
|36
|32
|80
|6
|ЦСКА
|68
|34
|34
|76
|7
|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|Финал
|Счет в серии
|
Металлург Мг - Локомотив
Металлург Мг - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|1/2 финала
|
Металлург Мг - Автомобилист
|4 - 3
|
Локомотив - Трактор
Локомотив - Трактор
4 - 0
|4 - 0
|1/4 финала
|
СКА - Автомобилист
|1 - 4
|
Металлург Мг - Спартак
|4 - 2
|
Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
0 - 4
|0 - 4
|
Авангард - Локомотив
|3 - 4
|1/4 финала конференции
|
Металлург Мг - Амур
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
|4 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
|4 - 2
|
Авангард - Лада
|4 - 1
|
Локомотив - ЦСКА
|4 - 1
|
Ак Барс - Автомобилист
|1 - 4
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Трактор
|2 - 4
|24.04
|19:00
|
Локомотив – Металлург Мг
|1 : 2