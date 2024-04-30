Бахмутов: «На рынке есть защитники, которые в полной мере могут заменить Миронова в «Динамо»

Бывший нападающий «Динамо» Игорь Бахмутов отреагировал на уход воспитанника бело-голубых Андрея Миронова из клуба.

Ранее в «Динамо» сообщили, что хоккеист покинул клуб по финансовым причинам.

«11 лет в одной команде, конечно, срок! В наше время он, наверное, единственный человек, отыгравший столько лет за родной клуб. Можно сказать, он все отдал. Такие времена у нас сегодня, что невозможно отыграть всю жизнь в одном клубе, как это было в СССР. Должен ли бы клуб всеми способами удержать своего капитана? Они же вели переговоры, не было категоричного решения, что он нам не нужен. Видимо, условия были предложены такие, которые не удовлетворили Андрея. Думаю, у него были запасные варианты, поэтому принял такое решение. На рынке есть защитники, которые могут заменить Миронова в «Динамо» в полной мере», — цитирует Бахмутова Legalbet.

В сезоне-2023/24 29-летний защитник провел 66 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 21 (5+16) очко. В Кубке Гагарина на его счету 10 матчей.