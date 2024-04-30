«Адмирал» сообщил об истечении контрактов с Никитиным, Горшковым, Фьоре, и Шеном

«Адмирал» объявил об уходе ряда игроков в связи с истечением срока контрактов.

Клуб покинули вратари Сергей Иванов (аренда) и Вадим Никитин, защитники Евгений Лисовец, Алексей Соловьев, Руслан Ибатуллин, Егор Никитин (аренда), Максим Чудинов, Юрий Паутов, а также нападающие Денис Голубев, Павел Шэн, Джованни Фьоре, Антон Берлев, Александр Горшков, Клиффорд Пу, Дмитрий Бучельников (аренда), Кирилл Петьков, Прохор Корбит, Павел Махановский, Семен Панкратов.

«Мы благодарим парней за проделанную работу. Удачи вам в дальнейшей карьере», — говорится в заявлении клуба.

При этом отмечается, что некоторые игроки получили квалификационное предложение от «Адмирала», то есть с 1 мая они становятся ограничено свободными агентами.