«Адмирал» сообщил об истечении контрактов с Никитиным, Горшковым, Фьоре, и Шеном
«Адмирал» объявил об уходе ряда игроков в связи с истечением срока контрактов.
Клуб покинули вратари Сергей Иванов (аренда) и Вадим Никитин, защитники Евгений Лисовец, Алексей Соловьев, Руслан Ибатуллин, Егор Никитин (аренда), Максим Чудинов, Юрий Паутов, а также нападающие Денис Голубев, Павел Шэн, Джованни Фьоре, Антон Берлев, Александр Горшков, Клиффорд Пу, Дмитрий Бучельников (аренда), Кирилл Петьков, Прохор Корбит, Павел Махановский, Семен Панкратов.
«Мы благодарим парней за проделанную работу. Удачи вам в дальнейшей карьере», — говорится в заявлении клуба.
При этом отмечается, что некоторые игроки получили квалификационное предложение от «Адмирала», то есть с 1 мая они становятся ограничено свободными агентами.
Положение команд
Футбол
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|44
|24
|95
|2
|Авангард
|68
|43
|25
|92
|3
|Сал. Юлаев
|68
|42
|26
|90
|4
|Ак Барс
|68
|41
|27
|84
|5
|Автомобилист
|68
|37
|31
|82
|6
|Трактор
|68
|37
|31
|80
|7
|Лада
|68
|32
|36
|78
|8
|Амур
|68
|29
|39
|71
|9
|Нефтехимик
|68
|27
|41
|69
|10
|Сибирь
|68
|28
|40
|67
|11
|Адмирал
|68
|21
|47
|54
|12
|Барыс
|68
|21
|47
|50
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|68
|46
|22
|98
|2
|СКА
|68
|46
|22
|95
|3
|Локомотив
|68
|44
|24
|93
|4
|Спартак
|68
|40
|28
|88
|5
|Северсталь
|68
|36
|32
|80
|6
|ЦСКА
|68
|34
|34
|76
|7
|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|Финал
|Счет в серии
|
Металлург Мг - Локомотив
Металлург Мг - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|1/2 финала
|
Металлург Мг - Автомобилист
|4 - 3
|
Локомотив - Трактор
Локомотив - Трактор
4 - 0
|4 - 0
|1/4 финала
|
СКА - Автомобилист
|1 - 4
|
Металлург Мг - Спартак
|4 - 2
|
Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
0 - 4
|0 - 4
|
Авангард - Локомотив
|3 - 4
|1/4 финала конференции
|
Металлург Мг - Амур
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
|4 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
|4 - 2
|
Авангард - Лада
|4 - 1
|
Локомотив - ЦСКА
|4 - 1
|
Ак Барс - Автомобилист
|1 - 4
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Трактор
|2 - 4
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24.04
|24.04
|19:00
|
Локомотив – Металлург Мг
|1 : 2
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