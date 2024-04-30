В СКА рассказали, почему не стали продолжать сотрудничество со «СКА-Карелией» в МХЛ

Председатель совета директоров СКА Александр Медведев ответил на вопрос, почему клуб не стал продолжать сотрудничество со «СКА-Карелией».

«У нас большой опыт, позитивное начало, но сводить сотрудничество к выделению финансовых средств — в корне неправильно. Мы выстроили вертикаль во всей нашей хоккейной системе и предлагали «СКА-Карелии», чтобы они в этот механизм включились. И для этого много ума не надо — надо просто принять те системные правила и регулирования, умещающиеся на одном листке бумаги. Но там предпочли пойти своим путем», — сказал Медведев ТАСС.

Команда из Кондопоги в сезоне-2024/25 Олимпбет — Молодежной хоккейной лиги будет выступать под названием «Хорс-Карелия».