«Динамо» подпишет контракт с Адамчуком

Как стало известно «СЭ», защитник Кирилл Адамчук станет игроком московского «Динамо».

Контракт игрока с «Ак Барсом» истекает 30 апреля.

Адамчук выступал за казанский клуб с 2021 года. В сезоне-2023/24 29-летний россиянин сделал 4 результативные передачи в 50 матчах за команду в регулярном чемпионате КХЛ и 1 голевой пас в 2 играх плей-офф.