Агент защитника Чудинова заявил, что игрок покинет «Адмирал»

Агент Александр Черных рассказал о будущем защитника «Адмирала» Максима Чудинова.

«Максим Чудинов не останется [в «Адмирале"]. Играть он планирует, желание у него огромное», — сказал Черных ТАСС.

В 40 матчах регулярного чемпионата Фонбет КХЛ сезона-2023/24 Чудинов по системе «гол + пас» набрал 10 очков (2 + 8).