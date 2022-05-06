Председатель ФХРБ Богданович: «Участие нового белорусского клуба в МХЛ необходимо для наших молодых игроков»

Председатель ФХРБ Богданович рассказал о планах по вступлению в МХЛ клуба «Шинник» из Бобруйска

Председатель ФХРБ Александр Богданович рассказал о планах по вступлению в МХЛ клуба «Шинник» из Бобруйска.

— Мы собрали все документы, подали заявку. Теперь ждем Совета директоров. Если утвердят, то команде быть. Финансирование подтверждено, все документы собраны. Мы с удовольствием примем участие в чемпионате МХЛ. Мы видим это необходимым для наших молодых игроков. Белорусский хоккей омолаживается. Наша молодежь перспективная и злая. Она показывает быстрый и яркий хоккей. Мы только за участие нашей команды в МХЛ.

— Обещаете, что не будет двузначных счетов и команда будет конкурентоспособной?

— Конечно.