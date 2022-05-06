Стала известна зарплата новичка «Салавата Юлаева» Ежова

На этой неделе «Салават Юлаев» объявил о подписании контракта с вратарем Ильей Ежовым.

Как стало известно «СЭ», зарплата 35-летнего хоккеиста составит 25 миллионов рублей в год. Также игрок может заработать бонусами около 20 миллионов рублей.

Последние три сезона Ежов провел в составе «Витязя». В сезоне-2021/22 он провел в регулярном чемпионате КХЛ 32 матча, в которых пропускал в среднем по 2,76 шайбы за матч и отразил 91,3 процентов бросков.