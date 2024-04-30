Шуми Бабаев: «Думаю, Шалунов останется в «Локомотиве»

Шуми Бабаев, агент форварда «Локомотива» Максима Шалунова, прокомментировал информацию о том, что хоккеист продолжит выступление в Ярославле.

Контракт 31-летнего нападающего с ярославской командой рассчитан до 30 апреля.

«Думаю, все будет нормально, и Шалунов останется в «Локомотиве», — приводит «РБ Спорт» слова Бабаева.

В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ Шалунов провел 68 игр за «Локомотив», в которых набрал 36 (17+19) очков. В плей-офф на его счету 17 матчей и 6 (5+1) очков.