Воробьев: «ЦСКА забил практически с двух бросков»

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев подвел итоги шестого матча финала Кубка Гагарина с ЦСКА (1:2, 3-3).

— Я бы не сказал, что было неудачное начало. ЦСКА забил практически с двух бросков: одна вообще «кексанула», вторая — вообще большинство. Потому мы забили одну, но одной не хватило. Все хотели седьмой игры — вот вам, пожалуйста.

— Удивило отсутствие Архипа Неколенко и присутствие Михаила Пашнина, который не до конца восстановился и сегодня сыграл в маске. Все-таки взрослым игрокам непривычно играть в маске психологически.

— У нас Дронов в прошлых сериях тоже играл в маске. Ничего страшного. По Неколенко будем смотреть.

— У звена Майе по нулям в последних трех матчах. С чем связываете это?

— Если посмотрите, то моменты то у них были. Моменты есть — это самое важное. Просто берегут все силы на седьмую игру.

— Что скажете по эпизоду с удалением Карри?

— Еще не смотреть этот момент.

— Ваш жест судьям означал, что ЦСКА нужно было давать две минуты за задержку времени?

— Пару лет назад был такой случай в игре со «Спартаком». Нужно менять вратаря в такие моменты.