«Сегодня не день Кошечкина». Крикунов объяснил причины поражения «Магнитки» от ЦСКА

Бывший тренер сборной России Владимир Крикунов прокомментировал поражение «Металлурга» от ЦСКА в шестом матче финальной серии Кубка Гагарина (1:2).

«ЦСКА был прижат к стенке, сегодня им ничего не оставалось кроме того, как биться за победу, — сказал Крикунов «СЭ». — Армейцы очень удачно забили гол, потом буквально сразу же второй. Удача была на их стороне, выстояли, хотя за 5 минут большинства должны были добивать, но там был всего один момент. Наверно, сегодня не день Кошечкина. «Магнитка» в конце полезла, старалась атаковать, но армейцы мешали им это делать, дотянули до победы — умеют это делать».

Москвичи сравняли счет в серии — 3-3.

«Анализируя прошедшие шесть игр, могу сказать, что мне нравится уровень хоккея. Хорошие игры, когда нет мастерства, но есть внутреннее напряжение. Большая ответственность давит на хоккеистов. Посмотрим, как сложится седьмая игра. Примерно одинаковые команды по уровню мастерства. Игра вратарей очень влияет на результат», — подчеркнул Крикунов.

Обладатель Кубка Гагарина-2022 определится в седьмом матче. Решающий матч серии пройдет в Магнитогорске 30 апреля.