ЦСКА — «Металлург»: видеообзор шестого матча финала Кубка Гагарина

ЦСКА одержал победу над «Металлургом» в шестом матче финальной серии плей-офф КХЛ. Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

В составе победителей голами отметились Владислав Каменев и Михаил Григоренко. У «Металлурга» отличился Андрей Чибисов.

Счет в серии до четырех побед стал 3-3. Решающая встреча противостояния пройдет 30 апреля в Магнитогорске.