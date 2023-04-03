Воробьев назвал прошлый сезон фантастическим для «Металлурга»
Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал выступление команды в сезоне-2022/23 КХЛ. Специалист также подчеркнул, что прошлый розыгрыш команда провела фантастически.
«Магнитка» вылетела в полуфинале Восточной конференции Кубка Гагарина, проиграв «Авангарду» со счетом 0-4 в серии.
— Команда соперника здорово блокировала броски. Мы недоработали.
— Сохранив боеспособный состав, не удалось сохранить тренерский штаб. Связываете с потерей помощников такой результат сезона?
— Вы сейчас мне предлагаете переложить все на помощников? У нас был фантастический позапрошлый сезон. Кто перед прошлым сезоном ждал, что мы сыграем в финале? Мы провели фантастический сезон. Этот сезон, к сожалению, не получился.
— Вы сказали, что у многих ребят не горели глаза. Как вы общались с иностранцами? Они тоже были недостаточно вдохновлены?
— По-разному. У Карри сезон вообще не получился. У него было четыре серьезные травмы. Лайпсик и Майе были лучше, но не дотянули до того уровня, который показывали в прошлом году. Мы общались — и по звеньям, и с командой. Каких только собраний не было.
— Ряд игроков сыграли ниже возможностей. Есть общая причина?
— Причину я назвал в самом начале. Не отдохнули, глаза не горели. По разным причинам ребята не вышли на свой уровень. В позапрошлом сезоне я видел кураж и легкость, которые были у того же «Торпедо». В этом сезоне их не было.
В прошлом сезоне «Металлург» дошел до финала плей-офф КХЛ, но проиграл в серии ЦСКА 3-4.
|Финалы конференций
|Счет в серии
|
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
0 - 1
|0 - 1
|
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
1 - 0
|1 - 0
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|3.04
|19:30
|
Ак Барс – Авангард
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