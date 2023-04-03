Ласьков — о целях «Магнитки»: «Оценка сезону неудовлетворительная»

Вице-президент магнитогорского «Металлурга» Сергей Ласьков прокомментировал результаты клуба в этом сезоне КХЛ.

«Я обычно максималист. Цель, которую мы озвучили в начале сезоне, не выполнена. Оценка сезону неудовлетворительная».

«Магнитка» вылетела в полуфинале Восточной конференции Кубка Гагарина, проиграв «Авангарду» со счетом 0-4 в серии.