Гомоляко — об игре Паскуале: «К Эдди никаких вопросов — хороший вратарь»

Спортивный директор магнитогорского «Металлурга» Сергей Гомоляко поделился мнением об игре голкипера Эдварда Паскуале.

«То, что ожидали, мы и получили. Хороший вратарь. К Эдди никаких вопросов», — сказал Гомоляко на пресс-конференции.

32-летний канадец Паскуале провел в регулярке КХЛ 50 игр. Процент отраженных бросков голкипера составил 92,7. Коэффициент надежности — 2,25.