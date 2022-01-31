«Витязь» расторг контракт с защитником сборной Финляндии Кемиляйненом

«Витязь» объявил о расторжении контракта с защитником Валттери Кемиляйненом, сообщается на сайте КХЛ.

В сезоне 2021/2022 30-летний хоккеист сыграл 37 матчей, в которых набрал 26 (5+21) очков.

Также Кемиляйнен вошел в состав хоккейной сборной Финляндии на Олимпийские игры в Пекине.

«Витязь» занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции.